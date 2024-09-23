Водитель автомобиля Gentra на высокой скорости сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Шайхантахурском районе Ташкента. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает Kun.uz.

Авария произошла 18 сентября в 11:30 на пересечении улиц Самарканд дарвоза и Абу Али ибн Сино.

28-летний водитель наехал на девушку, когда она переходила пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

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Место ДТП.Место ДТП.

По словам очевидцев происшествия, девушка после аварии некоторое время была жива, а водитель отказался отвезти её в больницу. Она скончалась до приезда машины скорой помощи.

«Сказали, что сбили человека. Я спустилась вниз и увидела, что девушка лежит в тяжёлом состоянии. Я сказала водителю помочь мне поднять её. Он, держа в руке [электронную] сигарету, ответил: „Я не будут сажать её в машину“. Через некоторое время у девушки изо рта потекла кровь, и она скончалась. Но парень не оказал ей первую помощь. Водитель ехал на очень высокой скорости, он должен был пропустить человека на пешеходном переходе. Девушка была жива, пока я спускалась с седьмого этажа и пришла на место. Она умерла через 5 минут. Скорая помощь приехала позже», — рассказала одна из свидетельниц ДТП.

«Машина ехала на большой скорости со стороны Актепы. Водитель сказал, что ехал со скоростью 70−80 км/ч, но я ему не верю. Потому что если бы он ехал со скоростью 70−80 км/ч, то не ударил бы так сильно. Машина ехала очень быстро, и девушка в результате удара отлетела на 15 метров. Gentra врезалась в светофор и опору линии электропередачи», — заявил другой очевидец.

«Сбив девушку, водитель вышел из машины и сказал: „Я не буду грузить в свою машину мёртвого человека“. У водителя не было и капли сожаления. Если бы он сразу помог, возможно, девушка бы выжила», — сказала свидетельница.

дтп, ташкент

Отец покойной Акмал Сулаймонов попросил правоохранительные органы наказать виновного по закону.

«Погубили моего ангелочка. У него нет ни совести, ни души. Его родители даже не пришли выразить соболезнования. Говорят, что парень до сих пор на свободе по подписке… Ещё он, оказывается, кому-то сказал, что его машина — „не труповозка“. Это очень странно, какое у него есть право?.. Ей было 19 лет, мы в конце августа праздновали её день рождения… Я пока не до конца осознал, что она покинула нас. У её младшего брата случился нервный срыв, он не может говорить. Её сестрёнка два-три дня ничего не ест, заставляем её есть. У меня дома мать, ещё трое детей, супруга. Я каждый день успокаиваю их перед сном… Он виновен, значит, должен понести наказание… Ещё он курил вместо того, чтобы помочь человеку», — сказал мужчина.

По словам другого очевидца, после того как девушку сбила машина, она говорила о матери и об отце, а затем скончалась.

Сообщается, что покойная обучалась в Республиканском техникуме общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств), сообщил пресс-секретарь УБДД ГУВД Кахрамон Худойберганов.

Один из родных покойной сказал, что водитель всё ещё находится на свободе и мешает «справедливому проведению следственных действий». По его словам статья 266 УК (наказывается лишением свободы до 7 лет с лишением определённого права) нуждается в ужесточении.

«Человеку по этой статье дают четыре года, через год он выходит на свободу. Возможно, стоит статью пересмотреть. В других статьях орудие преступления конфискуется и направляется на возмещение ущерба. Возможно, стоит также изымать автомобиль в таких преступлениях и направлять на компенсацию семье или больницам. Возможно, стоит рассмотреть этот вопрос в Олий Мажлисе», — заявил он.

«Газете.uz» в пресс-службе ГУВД столицы сообщили, что подозреваемый задержан.

19 сентября в Сергелийском районе Ташкенте кроссовер BYD, ехавший с превышением скорости, сбил 9-летнюю школьницу, переходившую улицу, выйдя из автобуса. Ребёнок скончался по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев текущего года в Узбекистане в результате ДТП погибли 65 школьников и ранения получили 294.