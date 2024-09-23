В Ромитанском районе Бухарской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб школьник. Об этом сообщает Kun.uz.

По данным издания, помощник районного хокима в махалле «Ифтихор» Эльёр Тошпулатов на автомобиле Nexia 2 сбил ученика третьего класса 7-й школы, который скончался на месте происшествия.

Пресс-служба районной администрации подтвердила информацию об аварии.

В одном из местных Telegram-каналов говорится, что «водитель нарушил правила и ехал на высокой скорости».

В пресс-службе хокимията района сообщили Kun.uz, что действия помощника хокима изучает отдел кадров.

Официальную информацию об инциденте в УБДД УВД Бухарской области не предоставили. «Газета.uz» направила запрос в пресс-службу СБДД МВД.

Это второй инцидент, связанный с гибелью школьника в ДТП на этой неделе, о котором стало известно общественности. 19 сентября в Сергелийском районе Ташкенте кроссовер BYD, ехавший с превышением скорости, сбил 9-летнюю школьницу, переходившую улицу, выйдя из автобуса. Ребёнок скончался по дороге в больницу.