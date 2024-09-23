В Узбекистане разработан Национальный план действий по обеспечению безопасности общественного здравоохранения на 2024−2028 годы. Он был представлен в ходе политического диалога в Ташкенте 18−19 сентября.

План был разработан рабочей группой, в состав которой вошли координаторы из всех министерств и ведомств, ответственные за выполнение Международных медико-санитарных правил (ММСП 2005). Техническое содействие оказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), финансовую поддержку — Агентства США по международному развитию (USAID).

«Национальный план является жизненно важным инструментом, обеспечивающим совместную работу всех заинтересованных сторон для укрепления системы общественного здравоохранения Узбекистана и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — сказала представитель ВОЗ в Узбекистане Ашина Халакдина.

В Узбекистане предстоит многое сделать для того, чтобы быть лучше подготовиться к угрозам и вызовам в области здравоохранения, отметил глава Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

Стратегической целью плана является повышение готовности Узбекистана к более эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения с помощью реализации основных возможностей ММСП, сообщили «Газете.uz» в представительстве ВОЗ.

Эта цель будет поддерживаться следующими действиями:

Повышением готовности реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и лучшим планированием, улучшением использования возможностей ММСП для укрепления взаимодействия и координации между ведомствами;

Совершенствованием системы раннего предупреждения и обнаружения потенциальных угроз общественному здравоохранению, включая чрезвычайные инфекционные заболевания;

Расширением реализации возможностей ММСП и укреплением межведомственного и межсекторального сотрудничества;

Реализацией подходов «Единое здоровье» и «все виды угроз» на уровне правительства, министерств и ведомств.

План действий охватывает 19 технических направлений, 96 специальных областей и включает в себя 340 мероприятий. Он поможет предотвратить, защитить, обеспечить контроль и ответные действия общественного здравоохранения для ограничения международного распространения заболеваний в соответствии с рисками.

План охватывает такие области, как биологическая безопасность, укрепление национальных лабораторий, устойчивость к микробиологическим патогенам, зоонозные заболевания, пищевая безопасность, иммунизация населения, эпиднадзор, людские ресурсы, информирование населения о рисках, готовность к чрезвычайным ситуациям, действия при чрезвычайных ситуациях, взаимодействие между органами общественного здравоохранения и органами безопасности при чрезвычайных ситуациях, отправка и приём медицинских средств реагирования и персонала, химическая безопасность, радиационная безопасность и другие.

Первый проект плана был готов в 2023 году, а итоговый документ был подготовлен на многостороннем экспертном семинаре в марте 2024 года с участием более 40 ключевых заинтересованных сторон, представляющих правительство и общество.

План действий уже подписан многими министерствами, каждое из которых будет реализовывать свою часть плана, а контролировать процесс будет Кабинет министров. Министерство здравоохранения будет обеспечивать межсекторальное сотрудничество, руководить реализацией плана, организовывать мониторинг и оценку, а также отчитываться перед правительством.

В мае 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения быала принята пересмотренная версия Международных медико-санитарных правил издания 1969 года. ММСП (2005) стремятся «предотвращать, защищать, контролировать и обеспечивать ответные меры общественного здравоохранения на международное распространение болезней способами, которые соизмеримы с рисками для здоровья населения и ограничиваются ими, а также избегают ненужного вмешательства в международные передвижение и торговлю».

ММСП призывают страны создавать и поддерживать национальный потенциал, необходимый для быстрого выявления угроз здоровью человека, и предпринимать быстрые действия, чтобы не допустить того, чтобы событие в области общественного здравоохранения превратилось в чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.