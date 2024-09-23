«Махаллинская семёрка» адресно работает с водителями, нарушившими Правила дорожного движения пять и более раз. Об этом на заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу сообщил начальник Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Шерзод Ибрагимов.

На заседании было сообщено, что за первое полугодие количество дорожно-транспортных происшествий в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 7,6%, со смертельным исходом — на 1,1%, случаев телесных повреждений — на 9,2%. При этом точные цифры приведены не были.

«Это нас не успокаивает. Каждое ДТП со смертельным исходом означает, что мы должны серьёзно работать. Сегодня каждое ДТП изучается на основе тщательного научного анализа… Мы тщательно анализируем факторы аварии и предотвращаем их. Одним из факторов является несоответствие дорожной инфраструктуры [требованиям]. Для их предотвращения созданы отдельные рабочие группы. Совместно с ответственными ведомствами ведётся работа по предотвращению ДТП в очагах аварий и которые происходят из-за неправильной инфраструктуры», — сказал Шерзод Ибрагимов.

Для предотвращения аварий, связанных с превышением скорости, ведётся цифровизация. Определены также отдельные меры по повышению профессионализма водителей в автошколах и экзаменационных центрах.

«Мы включили в отдельную группу водителей, которые совершили грубые нарушения пять и более раз. Налажена практика адресной работы с ними совместно с „махаллинской семёркой“. Для снижения детской смертности на дорогах инспекторы-педагоги, инспекторы-психологи Национальной гвардии обучают детей ПДД с детского сада и со школы. Активно ведётся работа по установке у школ светофоров на пешеходных переходах, устройств для измерения скорости», — заявил глава СБДД.

(Напомним, в «семёрку», осуществляющую деятельность на общественных началах, входят председатель махалли, помощник хокима, лидер молодёжи, женская активистка, инспектор по профилактике, социальный работник и налоговый инспектор. Кроме того, за махаллями закреплены инспекторы ДПС.)

В 2023 году в Узбекистане водители, лишённые прав, совершили 707 ДТП, в которых погибли 212 человек и пострадали 546. На встрече нового главы СБДД в Сенате в августе говорилось о необходимости усиления ответственности за нарушения ПДД.

Балльная система

В Узбекистане внедрение системы штрафных баллов, которая предусматривает в том числе лишение прав за многократные нарушения, было предусмотрено ещё Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года. Проект документа об этом планировалось разработать в 2019 году. Запустить систему планировали с 1 декабря 2022 года, однако соответствующий закон до сих пор не принят.

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон 28 ноября 2023 года, но разработчики документа включили туда норму о введении наказания за съёмку правоохранителей с целью дискредитации, которая вызвала широкое недовольство общественности. В результате Сенат, рассмотрев закон с нарушением сроков, 16 августа этого года вернул документ на доработку.

Бывший депутат Расул Кушербаев со ссылкой на источники сообщил, что комиссия намерена оставить норму о дискредитации, лишь немного смягчив максимальное наказание с 15 до 10 суток ареста.