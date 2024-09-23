ВВС Израиля нанесли авиаудары по сотням целей в Ливане, которые, как утверждает израильская сторона, связаны с «Хезболлой». Обстрел начался утром 23 сентября.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары на основе точных разведданных примерно по 800 террористическим целям „Хезболлы“ на юге Ливана и в районе Бекаа в глубине ливанской территории. Среди поражённых целей были здания, где „Хезболла“ прятала ракеты, снаряды, пусковые установки, беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Цель ударов, заявляет ЦАХАЛ, заключается в том, чтобы «устранить угрозы израильским гражданам и подорвать террористическую инфраструктуру и возможности „Хезболлы“».

В результате атак, по последним данным Министерства здравоохранения Ливана, погибли по меньшей мере 274 человека, ещё 1024 получили ранения. Это самое большое количество жертв с момент окончания конфликта между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году, уточняет CNN.

Cколько из жертв были мирными жителями, а сколько — боевиками «Хезболлы», неясно, пишет телеканал, но отмечает, что многие из мест, которые Израиль называет целями «Хезболлы», являются жилыми кварталами и деревнями.

Государственная телекоммуникационная компания Ливана Ogero сообщила, что израильские службы сделали более 80 тысяч звонков, призывая местных жителей эвакуироваться.

Ливанское правительство распорядилось приостановить занятия в школах и университетах по всей стране.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал ООН и «влиятельные странв» оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил «агрессию» против его страны.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Тель-Авив меняет «баланс сил» на северном фронте.

«Тем, кто не понял, я хотел бы прояснить политику Израиля: мы не ждём угрозы, мы опережаем её», — сказал Нетаньяху, добавив, что ЦАХАЛ «демонтирует тысячи ракет и снарядов, нацеленных на израильские города и граждан».