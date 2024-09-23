Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 23 сентября высказался о нарушениях в сфере строительства.

В частности, в прошлом году строительство 1600 объектов началось без регистрации, а с начала этого года число таких объектов достигло 2200.

Кроме того, в зависимости от категории строительных объектов, они должны проверяться минимум 2−4 раза в месяц. Однако за восемь месяцев инспектор посетил 1150 объектов только один раз.

В результате на местах увеличилось количество хаотичных строек, что вызывает недовольство среди населения.

Президент поручил Министерству строительства, Инспекции по контролю в сфере строительства и Генеральной прокуратуре усилить борьбу с бюрократическими препятствиями и коррупцией в строительстве.

В связи с этим принято решение создать в региональных отделах строительной инспекции штабы строителей-операторов. Инспекторов снабдят бодикамерами.

На каждом объекте, строящемся за счёт госбюджета, в зависимости от его категории, будут установлены как минимум две видеокамеры. Эти камеры будут отправлять информацию в штабы операторов в режиме онлайн.

Кроме того, планируется усилить общественный контроль и контроль со стороны председателей махаллей в отношении незаконного строительства.

Теперь перед каждым строящимся объектом будет размещён паспорт с QR-кодом, через который любой человек сможет получить информацию о том, какой объект строится, когда было получено разрешение, кто осуществляет строительство и когда здание будет введено в эксплуатацию.

Если паспорта с QR-кодом нет, то строительство будет считаться незаконным.

В июле сообщалось, что Инспекция по контролю в сфере строительства переходит в ведение правительства и больше не будет подчиняться Минстрою. Инспекция получило новые полномочия. Штрафные санкции за постройки, возведённые без разрешения или с отклонением от проекта, планируется ужесточить.