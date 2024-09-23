В Узбекистане будет внедрена новая система продажи жилья с использованием счетов эскроу. Об этом на совещании 23 сентября сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Отмечалось, что между застройщиком, обещавшим построить жилье, и жителями, вложившими в это деньги, растёт число спорных ситуацией. Люди, обманутые нечестными строителями, остаются без крова и денег.

Поэтому по поручению президента рабочая группа под руководством министра строительства изучила зарубежный опыт. Теперь будет введена система «гарантированного эскроу» при покупке жилья.

В частности, застройщики будут заключать с банками договор об организации продажи строящихся ими домов, и деньги покупателей этих квартир будут передаваться непосредственно банку, а не застройщику.

Банки собранные деньги отдают застройщику в качестве ресурса. Тогда они выступят связующим звеном между застройщиком и покупателем, гарантируя своевременное и качественное строительство жилья и сдачу его собственнику, говорится в сообщении.

Новую систему апробируют в течение года в Самарканде, а также Янгихаётском и Сергелийском районах Ташкента.

По данным РБК, строительные компании в России детом 2019 года перешли от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Нововведение направлено на обеспечение безопасности и надёжности вложений средств граждан, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков.

В российском законодательстве счёт эскроу — это специальный счёт в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определённых обстоятельств. Покупатель квартиры кладёт деньги на эскроу-счёт, а продавец (застройщик) может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Услуги по открытию таких счетов оказывают банки, которые называют эскроу-агентами — они выполняют роль независимых посредников и следят за выполнением условий договора.

Застройщикам проектное финансирование на строительство жилых домов выдают банки. Счета эскроу открываются в том же банке, который кредитует проект. Поэтому средства на эскроу являются источником дешёвого фондирования по кредитам девелоперам, а успешные продажи квартир на этапе строительства позволят девелоперу снизить процент по кредиту, пишет издание.