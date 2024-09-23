Политика

Президент Узбекистана сообщил о смене министра занятости и сокращения бедности. Министерство возглавил хоким Шайхантахурского района Ташкента Ботир Захидов. Предыдущий министр Бехзод Мусаев возглавит Агентство по внешней трудовой миграции, которое переходит в состав правительства.

Национальный план действий по обеспечению безопасности общественного здравоохранения на 2024−2028 годы представлен в Ташкенте. Его цель — повышение готовности страны к более эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

С начала этого года число объектов, строительство которых началось без регистрации, достигло 2200. Из-за этого выросло количество хаотичных строек, заявил президент Узбекистана. В отделах Стройинспекции появятся штабы операторов, у строящихся объектов — паспорта с QR-кодом и другое.

Экономика

Предприниматели в Сырдарьинском районе собрались перед зданием хокимията, поскольку их принуждают к установке солнечных панелей, отключая электричество. В областном предприятии электросетей сообщили, что должностные лица неверно истолковали постановление президента.

Общество

Водитель Gentra на высокой скорости сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Ташкенте. Отец покойной и очевидец сообщили, что водитель отказался везти её в больницу, заявив, что его машина — «не труповозка». Один из родных девушки предложил конфисковать автомобили при смертельных авариях.

10-летний мальчик погиб после наезда автомобиля помощника хокима Ромитанского района Бухарской области.

СБДД совместно с «махаллинской семёркой» адресно работает с водителями, грубо нарушившими Правила дорожного движения пять и более раз, сообщил в Сенате глава СБДД Узбекистана Шерзод Ибрагимов.

Заток прохладного и относительно влажного воздуха на территорию Узбекистана ожидается во второй половине недели. В ряде областей пройдут кратковременные дожди.

В Ташкенте начался суд над бывшим главой «Тошшахартрансхизмат» Анваром Джураевым, задержанным в феврале. Обвиняемым проходит 21 человек (включая руководителей двух автобусных парков). Суд отложил рассмотрение дела на неделю, поскольку многие подсудимые не получили обвинительные заключения.

Президент анонсировал внедрение нового механизма при покупке жилья — эскроу-счетов. Банки будут выступать связующим звеном между застройщиком и покупателем, гарантируя своевременное и качественное строительство жилья и сдачу его собственнику. Новая система будет апробирована в течение одного года.

Сенаторы одобрили поправки о введении штрафов за занятие народной медициной без разрешения и применение неразрешённых в этом направлении методов лечения, а также пропаганду таких услуг.

Культура

Выставка Destination: Tashkent, посвящённая Ташкентскому международному кинофестивалю (1968−1988), открылась в театре «Ильхом». Экспозиция включает архивные материалы, кинохронику и фотографии, на которых можно увидеть правозащитницу Анджелу Дэвис, актёра Раджа Капура и других знаменитостей.

Спорт

Узбекистан занял третье место на шахматной олимпиаде среди 189 стран. Шахматист Шамсиддин Вохидов удостоился золотой медали, Нодирбек Абдусатторов получил «серебро». Женская сборная заняла 12-е место, а Нодира Надиржанова показала второй лучший результат на своей доске.

Мир

«План победы» Украины в войне с Россией включает запросы о гарантиях безопасности для страны, аналогичных оборонному пакту НАТО, военной и финансовой помощи.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в выборах в 2028 году, если проиграет в ноябре.

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