Политика
Ботир Захидов утверждён министром занятости и сокращения бедности
Президент Узбекистана сообщил о смене министра занятости и сокращения бедности. Министерство возглавил хоким Шайхантахурского района Ташкента Ботир Захидов. Предыдущий министр Бехзод Мусаев возглавит Агентство по внешней трудовой миграции, которое переходит в состав правительства.
Представлен Национальный план действий по безопасности общественного здравоохранения
Национальный план действий по обеспечению безопасности общественного здравоохранения на 2024−2028 годы представлен в Ташкенте. Его цель — повышение готовности страны к более эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
Президент поручил усилить борьбу с коррупцией в строительстве
С начала этого года число объектов, строительство которых началось без регистрации, достигло 2200. Из-за этого выросло количество хаотичных строек, заявил президент Узбекистана. В отделах Стройинспекции появятся штабы операторов, у строящихся объектов — паспорта с QR-кодом и другое.
Экономика
«Постановление президента истолковано неправильно». В Сырдарье бизнес принуждали к установке солнечных панелей, отключая свет
Предприниматели в Сырдарьинском районе собрались перед зданием хокимията, поскольку их принуждают к установке солнечных панелей, отключая электричество. В областном предприятии электросетей сообщили, что должностные лица неверно истолковали постановление президента.
Общество
«Моя машина не труповозка». Водитель сбил 19-летнюю девушку и отказался везти её в больницу
Водитель Gentra на высокой скорости сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Ташкенте. Отец покойной и очевидец сообщили, что водитель отказался везти её в больницу, заявив, что его машина — «не труповозка». Один из родных девушки предложил конфисковать автомобили при смертельных авариях.
Помощник хокима в Ромитане насмерть сбил 10-летнего школьника
10-летний мальчик погиб после наезда автомобиля помощника хокима Ромитанского района Бухарской области.
С водителями, многократно нарушившими ПДД, работает «махаллинская семёрка» — глава СБДД
СБДД совместно с «махаллинской семёркой» адресно работает с водителями, грубо нарушившими Правила дорожного движения пять и более раз, сообщил в Сенате глава СБДД Узбекистана Шерзод Ибрагимов.
Во второй половине недели станет прохладнее
Заток прохладного и относительно влажного воздуха на территорию Узбекистана ожидается во второй половине недели. В ряде областей пройдут кратковременные дожди.
Начался суд над бывшим главой «Тошшахартрансхизмат» Анваром Джураевым
В Ташкенте начался суд над бывшим главой «Тошшахартрансхизмат» Анваром Джураевым, задержанным в феврале. Обвиняемым проходит 21 человек (включая руководителей двух автобусных парков). Суд отложил рассмотрение дела на неделю, поскольку многие подсудимые не получили обвинительные заключения.
Систему эскроу введут при покупке жилья — президент
Президент анонсировал внедрение нового механизма при покупке жилья — эскроу-счетов. Банки будут выступать связующим звеном между застройщиком и покупателем, гарантируя своевременное и качественное строительство жилья и сдачу его собственнику. Новая система будет апробирована в течение одного года.
Сенат одобрил введение наказания за занятие народной медициной без разрешения
Сенаторы одобрили поправки о введении штрафов за занятие народной медициной без разрешения и применение неразрешённых в этом направлении методов лечения, а также пропаганду таких услуг.
Культура
«Кино и солидарность». Выставка об истории Ташкентского международного кинофестиваля проходит в столице
Выставка Destination: Tashkent, посвящённая Ташкентскому международному кинофестивалю (1968−1988), открылась в театре «Ильхом». Экспозиция включает архивные материалы, кинохронику и фотографии, на которых можно увидеть правозащитницу Анджелу Дэвис, актёра Раджа Капура и других знаменитостей.
Спорт
Узбекистан завоевал «бронзу» на шахматной олимпиаде, у Шамсиддина Вохидова — «золото»
Узбекистан занял третье место на шахматной олимпиаде среди 189 стран. Шахматист Шамсиддин Вохидов удостоился золотой медали, Нодирбек Абдусатторов получил «серебро». Женская сборная заняла 12-е место, а Нодира Надиржанова показала второй лучший результат на своей доске.
Мир
«План победы» Украины включает четыре пункта — Times
«План победы» Украины в войне с Россией включает запросы о гарантиях безопасности для страны, аналогичных оборонному пакту НАТО, военной и финансовой помощи.
Трамп исключил участие в следующих выборах в случае проигрыша в ноябре
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в выборах в 2028 году, если проиграет в ноябре.
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