В столичном театре «Ильхом» открылась архивная выставка Destination: Tashkent, посвящённая Ташкентскому международному фестивалю кино стран Азии, Африки и Латинской Америки, проходившему с 1968 по 1988 годы.

Экспозиция рассказывает об историческом значении мероприятия, которое способствовало кинематографическому сотрудничеству и диалогу между странами-участницами.





Первый фестиваль прошёл в Ташкенте с 21 по 31 октября 1968 года и собрал более 240 киноделегатов из 49 стран. В последующие два десятилетия он не только создавал возможности для культурного обмена, но и служил пространством для дискуссий и солидарности.

На его полях встречались такие известные в то время личности, как американская правозащитница и активистка движения за гражданские права Анджела Дэвис, индийский актёр Радж Капур и многие другие. Гости столицы воплощали в жизнь идею международной солидарности, определявшей Ташкентский кинофестиваль.





В центре архивной выставки — фотографии фестивальных сцен и участников из таких стран, как Сенегал, Камбоджа, Индия, Никарагуа, Япония и Монголия. На снимках также запечатлены знаковые моменты мероприятия: церемонии открытия, кинопоказы и вручение наград.

Архивный документальный фильм, приглашения, программные буклеты и личные вещи участников дополняют экспозицию, показывая атмосферу международных встреч на фестивале.





Выставка подготовлена в сотрудничестве с Гёте-Институтом Узбекистана и Национальным архивом Узбекистана под кураторством документалиста Эльёра Нематова и Доны Кулматовой при участии коллектива Davra. Она организована в рамках фестиваля кино и дискурса Destination: Tashkent, который пройдёт с 26 по 29 сентября.

Выставка продлится до 14 октября. Вход свободный.