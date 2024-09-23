23 сентября в Юнусабадском районном суде по уголовным делам Ташкента начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя компании «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Напомним, он был задержан в феврале по ходатайству заместителя генерального прокурора Узбекистана. Тогда сообщалось, что дело ведёт СГБ и что Джураев подозревается в сговоре с главным инженером компании и руководителями филиалов двух автобусных парков в целях хищения запчастей и топлива.

Всего обвиняемым проходит 21 человек, из них 8 находятся под стражей. Председательствующим на суде является Умидбек Мусаев. Сторону обвинения представляет заместитель прокурора Юнусабадского района Парпиев.

Процесс объявлен открытым, однако суд запретил журналистам вести фото- и видеосъёмку, а также аудиозапись процесса.

На первом заседании председательствующий объявил список обвиняемых:

Анвар Джураев (1982) — бывший глава «Тошшахартрансхизмат», ранее не судим;

Абдужамил Азизов (1972) — бывший заместитель председателя «Тошшахартрансхизмат», ранее судим (статья 135 КоАО — управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных ПДД);

Нажмиддин Давлатов (1963) — бывший заместитель председателя «Тошшахартрансхизмат», ранее не судим;

Дилшод Аширматов (1982) — начальник 1-го автобусного парка, ранее не судим;

Шоазиз Аширов (1993) — заместитель начальника 1-го автобусного парка, ранее не судим;

Исмоил Баратов (1988) — заместитель начальника 8-го автобусного парка, ранее не судим;

Хусан Махкамов (1983) — председатель «Тошавтотаъмирхизмат», ранее не судим;

Ахмад Алимов (1969) — заместитель председателя «Тошавтотаъмирхизмат», ранее судим (статья 167 УК — хищение путём присвоения или растраты);

Хабибулло Музаффаров (1983) — сотрудник склада «Тошавтотаъмирхизмат», ранее не судим;

Козимбек Худоёров (1983) — начальник отдела 2-го автобусного парка, ранее не судим;

Бекзод Ибрагимов (1985) — бывший председатель 8-го автобусного парка, ранее не судим;

Шухрат Ахмедов (1972) — главный инженер 8-го автобусного парка, ранее судим (статья 167 УК);

Хикмат Рахимбердиев (1978) — заведующий складом 1-го автобусного парка, ранее не судим;

Бахтиёр Шарипов (1967) — механик 8-го автобусного парка, ранее не судим;

Кобил Носиров (1970) — дежурный механик 8-го автобусного парка, ранее не судим;

Равшан Зоиров (1967) — дежурный механик 8-го автобусного парка, ранее не судим;

Фахриддин Зокиржонов (1962) — дежурный механик 1-го автобусного парка, ранее не судим;

Достонбек Алимбеков (1998) — ведущий специалист отдела безопасности движения «Тошшахартрансхизмат», ранее не судим;

Равшан Атамухаммедов (1974) — главный инженер 1-го автобусного парка, ранее не судим;

Наргиза Абдурахмонова (1983) — инженер производственного отдела 8-го автобусного парка, ранее не судима;

Исломбек Ибрагимов (1984) — заведующий складом 1-го автобусного парка, ранее не судим.