23 сентября в Юнусабадском районном суде по уголовным делам Ташкента начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя компании «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева, сообщает корреспондент «Газеты.uz».
Напомним, он был задержан в феврале по ходатайству заместителя генерального прокурора Узбекистана. Тогда сообщалось, что дело ведёт СГБ и что Джураев подозревается в сговоре с главным инженером компании и руководителями филиалов двух автобусных парков в целях хищения запчастей и топлива.
Всего обвиняемым проходит 21 человек, из них 8 находятся под стражей. Председательствующим на суде является Умидбек Мусаев. Сторону обвинения представляет заместитель прокурора Юнусабадского района Парпиев.
Процесс объявлен открытым, однако суд запретил журналистам вести фото- и видеосъёмку, а также аудиозапись процесса.
На первом заседании председательствующий объявил список обвиняемых:
- Анвар Джураев (1982) — бывший глава «Тошшахартрансхизмат», ранее не судим;
- Абдужамил Азизов (1972) — бывший заместитель председателя «Тошшахартрансхизмат», ранее судим (статья 135 КоАО — управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных ПДД);
- Нажмиддин Давлатов (1963) — бывший заместитель председателя «Тошшахартрансхизмат», ранее не судим;
- Дилшод Аширматов (1982) — начальник 1-го автобусного парка, ранее не судим;
- Шоазиз Аширов (1993) — заместитель начальника 1-го автобусного парка, ранее не судим;
- Исмоил Баратов (1988) — заместитель начальника 8-го автобусного парка, ранее не судим;
- Хусан Махкамов (1983) — председатель «Тошавтотаъмирхизмат», ранее не судим;
- Ахмад Алимов (1969) — заместитель председателя «Тошавтотаъмирхизмат», ранее судим (статья 167 УК — хищение путём присвоения или растраты);
- Хабибулло Музаффаров (1983) — сотрудник склада «Тошавтотаъмирхизмат», ранее не судим;
- Козимбек Худоёров (1983) — начальник отдела 2-го автобусного парка, ранее не судим;
- Бекзод Ибрагимов (1985) — бывший председатель 8-го автобусного парка, ранее не судим;
- Шухрат Ахмедов (1972) — главный инженер 8-го автобусного парка, ранее судим (статья 167 УК);
- Хикмат Рахимбердиев (1978) — заведующий складом 1-го автобусного парка, ранее не судим;
- Бахтиёр Шарипов (1967) — механик 8-го автобусного парка, ранее не судим;
- Кобил Носиров (1970) — дежурный механик 8-го автобусного парка, ранее не судим;
- Равшан Зоиров (1967) — дежурный механик 8-го автобусного парка, ранее не судим;
- Фахриддин Зокиржонов (1962) — дежурный механик 1-го автобусного парка, ранее не судим;
- Достонбек Алимбеков (1998) — ведущий специалист отдела безопасности движения «Тошшахартрансхизмат», ранее не судим;
- Равшан Атамухаммедов (1974) — главный инженер 1-го автобусного парка, ранее не судим;
- Наргиза Абдурахмонова (1983) — инженер производственного отдела 8-го автобусного парка, ранее не судима;
- Исломбек Ибрагимов (1984) — заведующий складом 1-го автобусного парка, ранее не судим.
Председательствующий заявил, что поскольку большинство подсудимых, находящихся под стражей, не получило обвинительные заключения, рассмотрение дела отложено на неделю,