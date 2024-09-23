Сотрудники управления таможни Бухарской области предотвратили попытку транзита через Узбекистан 705,5 тысячи пачек сигарет, сообщает пресс-служба Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов.

В документах одного из контейнеров грузового поезда, прибывшего через железнодорожный таможенный пост Ходжадавлет, было указано наличие в нём более 16 тонн чёрного чая. Однако в ходе таможенного досмотра были обнаружены коробки с сигаретами двух видов. Продукция не была маркирована акцизными марками страны-получателя.

По предварительным расчётам, общая стоимость табачных изделий составляет 17 млрд сумов, или более 1,3 млн долларов США. Товар помещён на хранение, начато таможенное расследование.

С 1 сентября при транзите табачных изделий через Узбекистан перевозчики обязаны вносить депозит в размере акцизного налога, НДС и таможенных пошлин на счета таможенных органов. Депозит возвращается после подтверждения вывоза этой продукции из страны.