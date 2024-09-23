Мужская сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль Всемирной шахматной олимпиады, одержав победу в последнем туре над Францией. Женская сборная заняла 12-е место, кардинально улучшив свой предыдущий результат.
Мужская сборная
В последнем туре шахматистам Узбекистана (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4), была нужна только победа, чтобы сохранить шансы на медаль, и надеяться, что результат в других встречах сложится в пользу национальной сборной.
Игры на первых трёх досках завершились вничью. Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов не выявил победителя с Максимом Вашье-Лагравом, Нодирбек Якуббоев — с Этьеном Бакро, а Жавохир Синдаров — с Лораном Фрессине.
Исход матча решался на четвёртой доске, где Шамсиддин Вохидов показывает лучшую игру за свою карьеру. Он воспользовался ошибкой Максима Лагарда, который поставил ферзя под будущий удар, из-за чего был вынужден пожертвовать качество. Вохидов находил лучшие ходы, предлагаемые компьютером, и одержал уверенную победу. Итоговый счёт — 2,5:1,5.
Перед последним туром второе место занимал Китай с 17 очками, третье — Словения (16). Ещё у восьми команд, включая Узбекистан, было по 15 очков. Всего за медали боролись 10 команд.
В параллельном матче США победили Китай (2,5:1,5), Индия разобралась со Словенией (3,5:1,5), Сербия победила Украину (3,5:1,5), а Испания и Венгрия сыграли вничью 2:2. Эти результаты позволили Узбекистану с 17 баллами занять третье место среди 189 стран, уступив немного по показателям США (17), а первое место завоевала Индия (21). Индийская сборная одержала 10 побед и сыграла вничью только с Узбекистаном. Китай остался вне пьедестала.
Узбекистан одержал 8 побед, сыграл 1 раз вничью и потерпел 2 поражения (от Вьетнама и Китая).
Также выявлены победители на каждой из четырёх досок. 22-летний Шамсиддин Вохидов удостоился золотой медали на четвёртой доске с результатом 6 побед, 4 ничьи и 0 поражений (8 очков из 11). На прошлой олимпиаде 2022 года в Ченнаи Вохидов был запасным игроком и одержал три победы и одну ничью без поражений (3,5 из 4).
На первой доске 20-летний Нодирбек Абдусатторов за 11 туров улучшил свой результат и набрал 9 очков из 11, одержал 7 побед и 4 раза сыграл вничью без поражений. Это позволило ему завоевать серебряную медаль. «Золото» забрал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 очков из 10 (8 побед и 2 ничьи), а «бронза» — у многократного чемпиона мира Магнуса Карлсена (6 из 8), которого ФИДЕ на днях признала лучшим гроссмейстером всех времен.
На прошлой олимпиаде узбекистанец одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение (8,5 очков из 11).
22-летний Нодирбек Якуббоев на второй доске за 10 матчей одержал 2 победы, 6 сыграл вничью и потерпел 2 поражения (5 из 10). На прошлом турнире у него за 11 туров было 5 побед, 6 ничьей и 0 поражений (8 очков из 11).
18-летний Жавохир Синдаров на третьей доске одержал 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения (5 из 10).
Запасной игрок, 29-летний Жахонгир Вахидов в трёх матчах одержал 1 победу и 2 раза сыграл вничью.
Женская сборная
Женская сборная в последнем туре победила Турцию со счётом 2,5:1,5.
14-летняя Афруза Хамдамова уступила 41-летней Екатерине Аталык. Нилуфар Якуббоева победила Бетул Йылдыз, Нодира Надиржанова превзошла Хаяле Искендерову.
Умида Омонова сыграла вничью с Гуленай Айдын.
У 34-летней Нодиры Надиржановой был самый низкий рейтинг в сборной Узбекистана, поэтому она выступала на пятой (запасной) доске. Несмотря на это, она принесла больше всех очков и удостоилась серебряной медали с 6 победами и 2 ничейными результатами без единого поражения (7 очков из 8).
Афруза Хамдамова на первой доске за 11 туров заработала 6 очков — 4 победы, 4 ничьи и 3 поражения.
У Умиды Омоновой на третьей доске 6,5 очка в 10 играх — 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения.
Нилуфар Якуббоева на второй доске заработала 4 очка в 9 играх (2−4−0), а Маржона Маликова на четвёртой доске — 2,5 очка из 6 (1−3−2).
Среди женских сборных также победила Индия (19 баллов). Второе место заняла сборная Казахстана (18), третье — США (17), за которую также выступает узбекистанка Гулрухбегим Тохиржонова. Узбекистан занял 12-е место среди 169 стран, улучшив свой результат на 19 мест по сравнению с предыдущей олимпиадой.
Напомним, в 2022 году Узбекистан впервые в своей в истории победил на шахматной олимпиаде. Следующий турнир состоится в Самарканде в 2026 году.