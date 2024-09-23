Мужская сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль Всемирной шахматной олимпиады, одержав победу в последнем туре над Францией. Женская сборная заняла 12-е место, кардинально улучшив свой предыдущий результат.





Мужская сборная

В последнем туре шахматистам Узбекистана (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4), была нужна только победа, чтобы сохранить шансы на медаль, и надеяться, что результат в других встречах сложится в пользу национальной сборной.

Нодирбек Абдусатторов.



Игры на первых трёх досках завершились вничью. Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов не выявил победителя с Максимом Вашье-Лагравом, Нодирбек Якуббоев — с Этьеном Бакро, а Жавохир Синдаров — с Лораном Фрессине.

Шамсиддин Вохидов.



Исход матча решался на четвёртой доске, где Шамсиддин Вохидов показывает лучшую игру за свою карьеру. Он воспользовался ошибкой Максима Лагарда, который поставил ферзя под будущий удар, из-за чего был вынужден пожертвовать качество. Вохидов находил лучшие ходы, предлагаемые компьютером, и одержал уверенную победу. Итоговый счёт — 2,5:1,5.

Перед последним туром второе место занимал Китай с 17 очками, третье — Словения (16). Ещё у восьми команд, включая Узбекистан, было по 15 очков. Всего за медали боролись 10 команд.





В параллельном матче США победили Китай (2,5:1,5), Индия разобралась со Словенией (3,5:1,5), Сербия победила Украину (3,5:1,5), а Испания и Венгрия сыграли вничью 2:2. Эти результаты позволили Узбекистану с 17 баллами занять третье место среди 189 стран, уступив немного по показателям США (17), а первое место завоевала Индия (21). Индийская сборная одержала 10 побед и сыграла вничью только с Узбекистаном. Китай остался вне пьедестала.





Узбекистан одержал 8 побед, сыграл 1 раз вничью и потерпел 2 поражения (от Вьетнама и Китая).

Также выявлены победители на каждой из четырёх досок. 22-летний Шамсиддин Вохидов удостоился золотой медали на четвёртой доске с результатом 6 побед, 4 ничьи и 0 поражений (8 очков из 11). На прошлой олимпиаде 2022 года в Ченнаи Вохидов был запасным игроком и одержал три победы и одну ничью без поражений (3,5 из 4).

На первой доске 20-летний Нодирбек Абдусатторов за 11 туров улучшил свой результат и набрал 9 очков из 11, одержал 7 побед и 4 раза сыграл вничью без поражений. Это позволило ему завоевать серебряную медаль. «Золото» забрал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 очков из 10 (8 побед и 2 ничьи), а «бронза» — у многократного чемпиона мира Магнуса Карлсена (6 из 8), которого ФИДЕ на днях признала лучшим гроссмейстером всех времен.

На прошлой олимпиаде узбекистанец одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение (8,5 очков из 11).

Нодирбек Якуббоев.



22-летний Нодирбек Якуббоев на второй доске за 10 матчей одержал 2 победы, 6 сыграл вничью и потерпел 2 поражения (5 из 10). На прошлом турнире у него за 11 туров было 5 побед, 6 ничьей и 0 поражений (8 очков из 11).

Жавохир Синдаров.



18-летний Жавохир Синдаров на третьей доске одержал 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения (5 из 10).

Жахонгир Вахидов.



Запасной игрок, 29-летний Жахонгир Вахидов в трёх матчах одержал 1 победу и 2 раза сыграл вничью.

Женская сборная





Женская сборная в последнем туре победила Турцию со счётом 2,5:1,5.

14-летняя Афруза Хамдамова уступила 41-летней Екатерине Аталык. Нилуфар Якуббоева победила Бетул Йылдыз, Нодира Надиржанова превзошла Хаяле Искендерову.

Умида Омонова сыграла вничью с Гуленай Айдын.

Нилуфар Якуббоев, Афруза Хамдамова, Умида Омонова и Нодира Надиржанова.



У 34-летней Нодиры Надиржановой был самый низкий рейтинг в сборной Узбекистана, поэтому она выступала на пятой (запасной) доске. Несмотря на это, она принесла больше всех очков и удостоилась серебряной медали с 6 победами и 2 ничейными результатами без единого поражения (7 очков из 8).

Афруза Хамдамова на первой доске за 11 туров заработала 6 очков — 4 победы, 4 ничьи и 3 поражения.

У Умиды Омоновой на третьей доске 6,5 очка в 10 играх — 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

Маржона Маликова.



Нилуфар Якуббоева на второй доске заработала 4 очка в 9 играх (2−4−0), а Маржона Маликова на четвёртой доске — 2,5 очка из 6 (1−3−2).





Среди женских сборных также победила Индия (19 баллов). Второе место заняла сборная Казахстана (18), третье — США (17), за которую также выступает узбекистанка Гулрухбегим Тохиржонова. Узбекистан занял 12-е место среди 169 стран, улучшив свой результат на 19 мест по сравнению с предыдущей олимпиадой.

Напомним, в 2022 году Узбекистан впервые в своей в истории победил на шахматной олимпиаде. Следующий турнир состоится в Самарканде в 2026 году.