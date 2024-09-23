Ботир Эркинович Захидов утверждён на должность министра занятости и сокращения бедности. Об этом объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

С конца декабря Минзанятости возглавлял Бехзод Мусаев.

Ботир Захидов (1982 года рождения) работает хокимом Шайхантахурского района с сентября 2022 года. Ранее, с 2020 года, он работал первым заместителем председателя Центрального банка. Он окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 году и Банковско-финансовую академию в 2008 году. Имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере.

Президент перед объявлением о смене министра заявил, что в 2024 году из бедности планируется вывести 500 тысяч человек в этом году, а в 2025-м — ещё 1 миллион человек.

По словам главы государства, этих целей невозможно достичь при нынешней работе Министерства занятости, которая полностью изменится. Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства будет упразднено, а все его функции и помощники хокимов будут переданы в ведение Министерства занятости и по сокращению бедности.





Агентство по внешней трудовой миграции из состава Минзанятости будет передано в ведение правительства, а его руководителем будет назначен Бехзод Мусаев.

Перед агентством поставлена задача ускорить начатую работу по выходу граждан Узбекистана на высокодоходные рынки труда за рубежом. Хокимы и дипломатические представительства за рубежом несут равную ответственность «за судьбу наших соотечественников, работающих за рубежом с агентством», говорится в сообщении.