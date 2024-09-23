В специализированной школе Алмалыка Ташкентской области 12 учеников попали в инфекционное отделение с подозрением на острое кишечное заболевание, сообщает пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Учащиеся, госпитализированные в период с 15 по 19 сентября, употребляли нефильтрованную воду на территории школы, говорится в сообщении.

К настоящему времени 7 учащихся выписаны из больницы и продолжают лечиться дома.

Управление Санэпидкомитета по Ташкентской области взяло образцы воды и продуктов питания для анализа.

Ситуацию изучает рабочая группа областного управления дошкольного и школьного образования. Прокуратура Алмалыкского района ведёт доследственную проверку.