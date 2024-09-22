«Внештатная ситуация» и «чисто геологическая проблема». Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о характеристиках и сложности месторождения газа «25 лет Независимости» в Сурхандарье, где с 1 сентября продолжается утечка газа, назвав её «внештатной ситуацией». Советник главы Eriell объяснил ЧП аномально высоким пластовым давлением и влиянием сероводорода на оборудование. При повторной аварии 17 сентября погибли 4 человека.

Видео: Как живёт Байсун после утечки опасного газа

Узбекистан впервые за 22 года посетил канцлер Германии. По итогам переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым Олаф Шольц заявил, что Узбекистан является для Германии очень важным партнёром. Среди важных документов, подписанных в ходе визита — миграционное соглашение. Оно облегчает въезд для высококвалифицированных специалистов и высылку незаконных мигрантов.

Примут программы по борьбе с пыльными бурями в Узбекистане и улучшению воздуха в Ташкенте. Их представили президенту Узбекистана. Предлагается ввести наказание за несоблюдение требований охраны воздуха на стройплощадках, ужесточить штрафы за вырубку и сушку деревьев и другое.

Сенат одобрил закон о признании иностранных граждан нежелательными к пребыванию в Узбекистане. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа. Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Условия контракта о покупке хлопка могут пересмотреть в ущерб фермерам. Правительство издало постановление, касающееся стартовых цен на хлопок-сырец, по которым фермеры и кластеры заключают контракты на продажу хлопка. Документ вызвал вопросы у производителей хлопкового сырья. Экономисты и блогеры считают, что новые нормы приняты в ущерб фермерам.

Активность на рынке жилья Узбекистана за последний год упала на 20,8%. По итогам августа число сделок купли-продажи сократилось на 3,5%. В Ташкенте цены на вторичное жильё начали расти после двухмесячного снижения.

Площадь Пушкина и часть ул. Шота Руставели в Ташкенте ждёт реконструкция. Проект разработан турецкой KOÇ Construction. На площади планируется увеличить количество фонтанов и высадить новые деревья. 1,8-километровый участок улицы Шота Руставели станет гастрономическим.

Скандал вокруг магазина Inbazar, где избивали сотрудников. После появления видео с избиением одного из сотрудников основатель компании заявил, что осуждает насилие. Но вскоре выяснилось, что он сам применял силу и угрожал работникам. В сети звучали призывы к бойкоту.

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