В 2023 году наибольшая доля ущерба государственным интересам от преступлений коррупционной направленности пришлась на Андижанскую, Наманганскую, Кашкадарьинскую и Ташкентскую области. Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в Сурхандарьинской и Андижанской областях.

Об этом на заседании Сената Олий Мажлиса в субботу, представляя третий Национальный доклад о борьбе с коррупцией, сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмаль Бурханов, сообщает пресс-служба Сената.

Большинство осуждённых по уголовным делам, связанным с коррупцией, являются работниками дошкольных и школьных образовательных учреждений, коммерческих банков, организаций здравоохранения и хокимиятов.





В целом, как сообщает пресс-служба Антикоррупционного агентства, число лиц, совершивших преступления, связанные с коррупцией, в 2023 году сократилось на 12% (с 7414 до 6535) по сравнению с предыдущим годом, а количество таких преступлений — на 11% (с 4607 до 4128).

Сумма ущерба, причинённого преступлениями коррупционной направленности, уменьшилась на 608 млрд сумов, или на 29%, — с 2,04 трлн до 1,4 трлн сумов. Сейчас принимаются меры по полному взысканию этих денег.

В начале года Генеральная прокуратура сообщала, что в 2023 году к уголовной ответственности были привлечены 3575 должностных лиц, что на 14,7% больше, чем годом ранее. Основной вид преступлений, лидирующий с большим отрывом, — хищение имущества. Чиновников республиканского было уровня осуждено на 55% меньше, чем в 2022-м. Сообщалось, что ущерб в результате должностных преступлений составил 1,546 трлн сумов (в 2022 году — 1,12 трлн).

Акмаль Бурханов назвал факторами достижения снижения коррупционных преступлений принятие новых нормативно-правовых документов, внедрение международных стандартов в национальное законодательство и меры по обеспечению открытости деятельности государственных органов.

В 117 министерствах и ведомствах созданы структуры внутреннего контроля, а в Антикоррупционном агентстве запущена система обучения сотрудников структур внутреннего контроля с привлечением международных экспертов не реже раза в квартал.

В ходе проведённых 4349 структурами внутреннего контроля контрольных мероприятий выявлены случаи хищения 342,6 млрд сумов и финансовых нарушений на 928,9 млрд сумов. Предотвращено незаконное расходование 953,4 млрд сумов, в пользу госорганов взыскано 372 млрд сумов незаконных расходов.

В то же время в 20 государственных организациях не разработаны ведомственные документы по внедрению системы внутреннего контроля, а в 13 система внутреннего контроля эффективно не функционирует.

В частности, не разработаны ведомственные документы, связанные с внедрением системы внутреннего контроля, в хокимиятах Андижанской и Сурхандарьинской областей, Министерстве иностранных дел, Инспекции по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства и водопользованием.

В ходе оценки уровня коррупционных рисков в 7525 функциях 92 министерств и ведомств 495 функций были определены как имеющие «высокий» риск, 1541 — «средний» и 5489 — «низкий». На платформе «Е-антикор» также созданы карта коррупционных рисков госорганизаций, программы снижения коррупционных рисков и перечень должностей с высоким коррупционным риском.

В 2023 году агентство провело антикоррупционную экспертизу 307 проектов НПА, в 174 из них выявлено 413 коррупционных факторов.

Сенаторы выдвинули ряд предложений, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. В частности, предложено определить меры, не подлежащие отсрочке, в госорганах с повышенным уровнем риска.

Необходимо активизировать агитационную работу по системе стимулирования лиц, сообщивших о коррупции, а также не допускать возложения дополнительных задач на работников госорганов и структур внутреннего контроля.