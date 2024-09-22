Мужская сборная Узбекистана уступила Китаю в 10-м туре Всемирной шахматной олимпиады и почти потеряла шансы на медаль. Женская сборная победила Англию и вернулась в топ-20.

В предпоследнем туре шахматистам Узбекистана (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4), была нужна только победа, чтобы побороться с Индией за золотую медаль в заключительном туре, однако в тяжёлой борьбе они уступили Китаю (рейтинг — 2724, номер — 3) со счётом 1,5:2,5.





Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов плохо разыграл свой дебют белыми фигурами (партия) против действующего чемпиона мира Дин Лижэня, который, казалось, наконец-то принесёт своей команде важную победу. Однако, китайский шахматист зевнул свою проходную пешку, и партия быстро закончилась вничью.

Шамсиддин Вохидов чёрными фигурами уверенно обыграл гроссмейстера Ван Юэ, однако в двух оставшихся встречах превзошли шахматисты Китая.





Жавохир Синдаров поставил короля на неправильное поле, из-за чего потерял темп из-за будущего шаха, а гроссмейстер Юй Янъи наказал узбекистанца за ошибку.





Нодирбек Якуббоев смог вытерпеть атаку Вэй И, но упустил возможность сыграть вничью и проиграл в эндшпиле с двумя ладьями против ферзя.

Сборная Индии обыграла США со счётом 2,5:1,5 и почти на 100% гарантировала себе победу на олимпиаде. За весь турнир индийская сборная одержала девять побед, лишь раз сыграв вничью с Узбекистаном. И среди шахматистов у них лишь одно поражение, которое случилось в матче с США.





Таким образом, за тур до конца турнира Индия занимает первое место с 19 баллами, Китай поднялся на второе с 17 очками, а на третьем месте неожиданно оказалась сборная Словении — 16. Ещё у восьми команд, в том числе идущей на пятом месте Узбекистана, по 15 очков.

Узбекистан может теоретически занять третье место после победы над Францией. Но для этого Индия должна победить Словению, а Китай — США. Затем также будут учитываться дополнительные показатели, если другие команды займут одинаковое с Узбекистаном количество очков.





Женская сборная одержала победу над Англией — 3:1.

Афруза Хамдамова сыграла вничью с Лан Яо, а Нилуфар Якуббоева — с Йованкой Гуска.

Умида Омонова одержала победу над Катаржиной Тома, а Нодира Надиржанова превзошла Бодхану Шиванандан.





В результате команда поднялась с 27-го на 18-е место. Первое место занимает Индия — 17 очков, на втором расположился Казахстан (17), на третьем — США (16).

В заключительном туре мужская сборная сыграет с Францией, а женская — с Турцией.

Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуется 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования проходят в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.