Простой хлеб без дрожжей

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Рецепт простого и быстрого хлеба без дрожжей и закваски.

Творожный хлеб с кабачком

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Вкусный и ароматный, слегка влажный внутри творожный хлеб с кабачком.

Чечевичный хлеб

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Мягкий, слегка влажный чечевичный хлеб готовится без муки и дрожжей.

Лепёшки в казане

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Такая лепёшка получается с нежной мякотью и хрустящей румяной корочкой.

Японский молочный хлеб «Хоккайдо»

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Этот вид хлеба, пожалуй, самый лёгкий, пушистый и самый нежный из всех.

Турецкий хлеб

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Хлеб получается необыкновенно мягкий, пушистый с хрустящей корочкой.

Банановый хлеб с шоколадом и орехами

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Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.

Хлеб с жареным луком

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Простой рецепт великолепного лукового хлеба, который совсем не сложно испечь.

Домашний картофельный хлеб

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Великолепный картофельный хлеб с фирменным хрустом нежно-румяной корочки.