Простой хлеб без дрожжей





Рецепт простого и быстрого хлеба без дрожжей и закваски.

Творожный хлеб с кабачком





Вкусный и ароматный, слегка влажный внутри творожный хлеб с кабачком.

Чечевичный хлеб





Мягкий, слегка влажный чечевичный хлеб готовится без муки и дрожжей.

Лепёшки в казане





Такая лепёшка получается с нежной мякотью и хрустящей румяной корочкой.

Японский молочный хлеб «Хоккайдо»





Этот вид хлеба, пожалуй, самый лёгкий, пушистый и самый нежный из всех.

Турецкий хлеб





Хлеб получается необыкновенно мягкий, пушистый с хрустящей корочкой.

Банановый хлеб с шоколадом и орехами





Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.

Хлеб с жареным луком





Простой рецепт великолепного лукового хлеба, который совсем не сложно испечь.

Домашний картофельный хлеб





Великолепный картофельный хлеб с фирменным хрустом нежно-румяной корочки.