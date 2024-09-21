Простой хлеб без дрожжей
Рецепт простого и быстрого хлеба без дрожжей и закваски.
Творожный хлеб с кабачком
Вкусный и ароматный, слегка влажный внутри творожный хлеб с кабачком.
Чечевичный хлеб
Мягкий, слегка влажный чечевичный хлеб готовится без муки и дрожжей.
Лепёшки в казане
Такая лепёшка получается с нежной мякотью и хрустящей румяной корочкой.
Японский молочный хлеб «Хоккайдо»
Этот вид хлеба, пожалуй, самый лёгкий, пушистый и самый нежный из всех.
Турецкий хлеб
Хлеб получается необыкновенно мягкий, пушистый с хрустящей корочкой.
Банановый хлеб с шоколадом и орехами
Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.
Хлеб с жареным луком
Простой рецепт великолепного лукового хлеба, который совсем не сложно испечь.
Домашний картофельный хлеб
Великолепный картофельный хлеб с фирменным хрустом нежно-румяной корочки.