Итоги анализа неиспользованных возможностей по олимпийским видам спорта, проведённого Министерством спорта и национальными олимпийским и паралимпийскии комитетами были представлены на совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.





На Олимпийских играх насчитывается 48 дисциплин по лёгкой атлетике и 49 дисциплин по водным видам спорта. Однако в них участвовали соответственно 5 и 4 представителя Узбекистана.

«Действуют федерации и имеются условия для развития тенниса, стрельбы, гимнастики, велоспорта. Есть большой нереализованный потенциал в греко-римской борьбе, конном спорте, фехтовании, гребле, необходимо развивать также командные виды спорта, такие как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло», — говорится в сообщении.

Определены задачи по активизации деятельности данных спортивных федераций, совершенствованию системы учебно-тренировочных занятий.

Подчёркнуто, что национальное олимпийское и паралимпийское движение «черпает силы» из массового спорта, президент дал указания по расширению селекционной работы в махаллях, профессиональной подготовке талантливой молодежи.





В 2025 году в Ташкенте планируется проведение Азиатских и Паразиатских игр среди молодёжи. Для этого в столице возводится олимпийский городок на площади 104 га.

Во время своего недавнего посещения городка Шавкат Мирзиёев отметил, что этот комплекс должен стать научным, практическим и учебно-тренировочным центром отечественного спорта.

После Азиатских игр планируется эффективно использовать инфраструктуру городка. Для этого будет налажено управление комплексом, основанное на концепции «умный город». Структура будет заниматься содержанием спортивных комплексов, мониторингом состояния оборудования и технических систем, при необходимости их ремонтом.

Кроме того, будет утверждён годовой план по приоритетным видам спорта, спортсмены из регионов будут проводить учебно-тренировочные занятия в олимпийском городке. Также этой структуре будет предоставлено право организовывать массовые мероприятия, оказывать услуги аренды и другие.

Министр спорта Адхам Икрамов сообщил, что для эффективной эксплуатации городка «на основании отдельного постановления президента» привлекут управляющую компанию на основе опыта Китая и других стран.

Адхам Икрамов.

Также планируется развивать зимние виды спорта, особенно хоккей. На сегодняшний день в стране функционируют 4 спортивных клуба и 3 спортивных сооружения по хоккею. Сборная Узбекистана до 16 лет заняла 1-е место на Кубке Азии и Океании в 2023 году. В этом году данный турнир впервые прошёл в Узбекистане, где победу одержала сборная до 18 лет.

Исходя из этого, подготовлены предложения по развитию этого вида спорта с последующим строительством хоккейного комплекса на территории олимпийского городка.

Глава государства дал поручения по широкому привлечению населения к физической культуре и массовому спорту, а также по системной подготовке к международным соревнованиям.

Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент Олимпийского городка в ноябре 2022 года. Стоимость проекта — более 289 млн долларов. После соревнований в комплексе разместятся Минспорта, спортивные академия и федерации.