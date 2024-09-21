Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании в субботу избрал на пятилетний срок двух заместителей председателя Верховного суда, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На основании представления президента Шавката Мирзиёева первым заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по административным делам избран Икрам Тухтамуратович Муслимов.

Ранее он был заместителем главы Верховного суда — председателем судебной коллегии по уголовным делам. Пост был вакантным с января — после освобождения с должности Робахон Махмудовой. Она возглавила Социал-демократическую партию «Адолат».

На пост заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по гражданским делам избран Олимжон Хамитович Исмаилов.

До этого он работал заместителем председателя Ташкентского областного суда — председателем судебной коллегии по гражданским делам.

Данная должность освободилась в июне, когда Халилилло Турахужаев был избран председателем Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.