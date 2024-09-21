Компания Veolia Energy Tashkent прокомментировала решение кенгаша народных депутатов Ташкента о повышении тарифов на горячую воду и отопление на 15% для населения и юридических лиц (кроме бюджетных организаций).

По данным предприятия, на повышение тарифа повлиял рост цен на газ и электроэнергию, которые необходимы для производства тепла и горячей воды.

«В 2023 году тарифы для предприятий на электроэнергию повысились кратно. Чтобы покрыть эти дополнительные расходы нам пришлось со 2 декабря 2023 года поднять тарифы для бюджетных организаций и прочих юридических лиц», — говорится в сообщении.

«Однако наш тариф для населения остался без изменений до конца отопительного сезона 2023/2024. Со 2 апреля 2024 года он повысился на 15%, что значительно ниже темпа роста цен на энергоресурсы. Это было первое повышение тарифа для населения с 2019 года. Как вы видите, мы стараемся сделать рост тарифа более плавным и медленным, чтобы не допустить резкого повышения цен», — указали в Veolia.

Отмечается, что текущая цена для населения покрывает 16% от базового тарифа. После предстоящего повышения на 15% этот показатель достигнет 18% процентов. Оставшуюся часть по-прежнему компенсируют государственные субсидии.

Когда вступят в силу новые тарифы?

Решение кенгаша — это промежуточный этап на пути утверждения и применения нового тарифа. Оно передаётся на рассмотрение хокиму Ташкента. Затем проект решения хокима будет опубликован для общественного обсуждения. Срок обсуждений — 15 дней.

После того, как хоким подпишет окончательное решение, тарифы вступят в силу через 15 дней после публикации данного документа.

«Мы понимаем, что повышение тарифов — это ощутимая нагрузка. Но Veolia Energy Tashkent, как и все, зависит от цен на энергоресурсы, которые формируют нашу себестоимость. Повышение тарифа стало вынужденным шагом. Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить баланс между экономической реальностью и поддержкой граждан», — заявили в компании.

В феврале Veolia Energy Tashkent предложила кенгашу увеличить тариф на горячее водоснабжение и теплоснабжение населения Ташкента на 15%. Глава предприятия заявил, что жители города платят только 14% от базового тарифа, а остальная часть покрывается из городского бюджета в виде субсидий.

Напомним, что четверть всех расходов столичного бюджета приходится на возмещение убытков предприятий теплоснабжения из-за применения сниженных тарифов для населения. В 2024 году на это планируется выделить 1,97 трлн сумов, что на 22,8% больше прогноза на 2023 год (1,6 трлн сумов).