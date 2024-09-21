Сборная Узбекистана стала первой командой 45-й Всемирной шахматной олимпиады, которая не уступила сборной Индии. Женская сборная сыграла вничью с Сербией.

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Мария Емельянова / Chess.com



Индия (средний рейтинг — 2753, стартовый номер в турнире — 2) выглядела фаворитом перед матчем с Узбекистаном (2690, номер — 4), поскольку она победила во всех восьми предыдущих матчах, в том числе уверенно превзошла Иран, Китай, Венгрию и Сербию. При этом ни один шахматист этой команды не потерпел поражения в этом турнире.

Гуджрати и Вахидов. Фото: Мария Емельянова / Chess.com.



Матч с четырьмя ничьими только на первый взгляд мог бы показаться мирным. Противники быстро согласились на ничью только на четвёртой доске, где играли Жахонгир Вахидов и Видит Сантош Гуджрати (партия).

Нодирбек Абдусатторов. Фото:Мария Емельянова / Chess.com



На первой доске у Нодирбека Абдусатторова и Гукеша Доммараджу тоже обошлось без напряжённой борьбы, и они пожали друг другу руки на 32-м ходу. Соперник узбекистана играл от обороны и не хотел обострять.

Жавохир Синдаров. Фото: Мария Емельянова / Chess.com.



Жавохир Синдаров получил большой перевес в партии с Рамешбабу Праггнанандхой, но не нашёл сильнейшего продолжения, а индийский гроссмейстер надёжно защитился от наступления белых.

Шамсиддин Вохидов. Фото:Мария Емельянова / Chess.com



Шамсиддин Вохидов смог вытерпеть бриллиантовую игру Арджуна Эригайси в дебюте, который больше 25 ходов сыграл с 99-процентной точностью, но в итоге упустил перевес. Новая возможность возникла за три хода до контрольного, но и она улетучилась столь же быстро, как и пришла.

Как сообщает chess.com, Владимир Крамник, капитан сборной Узбекистана заявил, что ожидал большего, чем ничья: «Я думаю, что мы были очень близки к победе в матче… но я горд своими парнями. Они показали, что могут играть в настоящие шахматы».





В начале тура Крамник также подал официaльный протест против журналистов ChessBase India, использующих телефоны для записи партий. Телефоны были одобрены судьями и работали в «режиме полёта» и без сим-карт, но Крамник указал, что по правилам такие устройства не могут находиться в игровой зоне, хотя и подчеркнул, что не обвиняет индийских шахматистов в получении подсказок.





Сборная Узбекистана смогла остановить Индию, но не догнала её, и теперь для победы в турнире потребуется не только выигрывать свои матчи, но и ждать помощи от других команд, например, сборной США, встречающейся с Индией в ближайшем туре.

Следующим матча для узбекистанцев будет против Китая.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.



Женская сборная смогла вырвать ничью у Сербии. Маржона Маликова уступила Тияне Мандура, а Афруза Хамдамова и Нилуфар Якуббоева сыграли вничью с соперницами. Нодира Нодиржанова смогла победить Джовану Эрик и принести сборную ничью.

Команда с 12 баллами находится на 27-м месте после девяти туром, в лидеры вышла сборная Казахстана (16), одолевшая Польшу. В следующем туре шахматистки сыграют с Англией.





Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуется 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования проходят в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.