В пятницу и в выходные дни на территории Узбекистана сохранится тёплая и преимущественно сухая погода, сообщает Узгидромет.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям в субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь.

В горных районах страны временами ожидаются кратковременные дожди, в высокогорьях пройдут осадки.

21−22 сентября в отдельных районах ветер может усилиться до 12−14 м/с.

В Ташкенте 20−21 сентября прогнозируется малооблачная погода, 22 сентября — переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +14…+17 градусов, днём — +28…+31 градус.