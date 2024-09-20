Сенат Олий Мажлиса на заседании 20 сентября одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане.

Сенатор Анвар Туйчиев заявил, что в последнее время некоторые иностранные граждане выступают с публичными заявлениями и действиями, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, дискредитирующие честь, достоинство и историю народа Узбекистана.

По его словам, в законодательстве сегодня отсутствуют правовые меры воздействия для иностранных граждан и лиц без гражданства, выступающие с такими призывами и действиями.

Согласно одобренному закону, теперь иностранные граждане и лица без гражданства, выступающие с такими призывами и действиями, будут признаваться неприемлемыми для пребывания в Узбекистане. Их будут включать в соответствующий реестр. Правительство определит порядок включения лиц в реестр, а Министерство иностранных дел будет управлять этой платформой.

В список будут включать по представлению кенгашей Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, а также уполномоченных государственных органов.

Закон предусматривает пятилетний запрет таким лицам на въезд в Узбекистан, открытие банковских счетов, приобретение недвижимости, участие в приватизации государственного имущества, вступление в финансовые и договорные отношения.

Если иностранный гражданин и лицо без гражданства временно или постоянно проживает в Узбекистане, ему будет предоставлено 10 дней для выезда из страны. В противном случае они депортируются, т. е. высылаются из страны в принудительном порядке.

Нежелательные лица будут включаться в реестр на 5 лет. Однако, если они устранят основания для включения в список, их могут исключить оттуда раньше срока.

При разработке документа учитывался опыт Казахстана, Азербайджана, Польши, Беларуси, России, Украины и Китая, сообщил сенатор.

Для вступления закона в силу его должен подписать президент Узбекистана.

Напомним, в декабре 2023 года сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан и другие территории бывшего СССР к РФ. Экс-депутат Расул Кушербаев послал его и попросил МИД направить ноту. Депутат Бобур Бекмуродов предупредил Прилепина об уголовной ответственности.

Норвежский Хельсинкский комитет, неправительственная некоммерческая организация, которая следит за соответствием положениям о правах человека ОБСЕ, считает, что эти поправки нарушают международные стандарты свободы выражения мнений и создают серьёзную угрозу изоляции страны.