Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на заседании 20 сентября выразила соболезнования семьям погибших в результате аварии на скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) в Байсунском районе.

«1 сентября в ходе буровых работ на газовом месторождении „25-летия независимости“ в Байсунском районе Сурхандарьинской области в результате технологического процесса наблюдалась утечка сероводорода, то есть сульфида водорода. Это вопрос, находящийся в центре общественного внимания. Мы все это слышали», — сказал он.

«В связи с этим есть погибшие граждане, желаем терпения их родным. Все слышали, что их семьи находятся под контролем нашего государства и нашего президента. Также были даны отдельные поручения по их обеспечению, они не будут оставлены без помощи. Мы тоже выражаем соболезнования», — заявила глава верхней палаты парламента.

Напомним, 1 сентября во время буровых работ на 604-й скважине месторождения произошла утечка сероводорода. Местные жители были эвакуированы. Работы по ликвидации аварии продолжались две недели. 15 сентября утечка была остановлена. Однако спустя два дня утечка возобновилась, погибли 4 человека и 11 пострадали.

Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о характеристиках и сложности месторождения газа «25 лет Независимости» в Сурхандарье, где произошла авария, назвав её «внештатной ситуацией». Советник главы Eriell объяснил ЧП аномально высоким пластовым давлением и влиянием сероводорода на оборудование.

«Газета.uz» подробно писала о происшествии, ситуации в районе ЧП, его возможных причинах, а также о проекте и компаниях, занимающихся его реализацией.