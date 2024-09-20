Баходир Исмаилов, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором законодательства в сфере международных отношений в Институте законодательства и правовой политики при президенте Узбекистана, анализирует предвыборные программы партий. Раньше их критиковали за схожесть позиций по ключевым вопросам развития страны. Что нового они предлагают?

Политические партии Узбекистана определились с программами, с которыми идут на октябрьские выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и депутатов областных, городских и районных кенгашей.

К участию в выборах одобрены все пять зарегистрированных партий: основанная в 2003 году правящая правоцентристская Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), созданная в 1995 году правая консервативная Демократическая партия «Миллий тикланиш», основанная в 1991 году левая Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), образованная в 1995 году левоцентристкая Социал-демократическая партия «Адолат» и функционирующая с 2018 года левая Экологическая партия Узбекистана.

Все пять партий были представлены в парламентах прошлых созывов и иногда критиковались за схожесть позиций по ключевым вопросам развития страны.

Ситуация в Узбекистане и мире и изменения последних лет актуализировали запрос на диверсификацию подходов к построению будущего страны.

Выборы состоятся в условиях обновлённой в прошлом году Конституции, провозгласившей в качестве стратегического приоритета построение суверенного, демократического, правового, социального и светского государства с республиканской формой правления. Кроме того, это первые выборы после перехода от мажоритарной к смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе.

Программы партий, участвующих в выборах 2024 года, можно анализировать по четырём ключевым направлениям: реформа экономики, развитие социальной сферы, обеспечение верховенства закона и совершенствование государственного и общественного строительства.

В предвыборной платформе УзЛиДеП выдвинуты инициативы, типичные для центристских и правоцентристских либерально-демократических партий — переход к подлинно рыночной экономике, поддержка и защита предпринимателей, минимизация государственного участия в экономике и другие.

В качестве примера можно указать на такие инициативы, как: доведение ВВП страны в ближайшие 5 лет до 160 млрд долларов, повышение числа предпринимателей до 3 миллионов, увеличение объёма фондового рынка до 10 млрд долларов, сокращение обязательств частных предпринимателей перед работниками, создание в стране 2,5 миллиона рабочих мест, сокращение лицензируемых видов деятельности в 2 раза, повышение доли частных предпринимателей в экономике до 85%, активное вовлечение частного сектора в сферы дорожного строительства, электро- и газоснабжения, совершенствование налогового администрирования, усиление ответственности за посягательства на собственность граждан, декриминализация преступлений в сфере предпринимательства, невмешательство в деятельность предпринимателей и фермеров государственных органов, вступление в ВТО, гарантированное предоставление кредитных каникул для предпринимателей, попавших в сложное положение и другое. Инициируется принятие Инвестиционного кодекса, законов «О развитии рынка капитала», «О венчурных инвестициях», «О краудфандинге» и других.

При этом предвыборная платформа правящей партии содержит и ряд инициатив левого толка. К ним можно отнести: увеличение финансирования науки и образования в 10 раз, гарантированное представление гражданам в возрасте свыше 70 лет необходимой медицинской и социальной помощи, доведение доходов граждан до 4000 долларов, повышение надбавок за классное руководство 153 тысяч преподавателей, увеличение в 3 раза ассигнований на медицину, создание общежитий для 150 тысяч студентов и другие.

Учитывая, что УзЛиДеП является правящей партией, её предвыборную платформу можно воспринимать как программу мер правительства.

«Миллий тикланиш», продвигая патриотическую, право-консервативную повестку, выдвигает такие идеи, как: создание широких возможностей для развития государственного языка, перевод на государственный язык 1000 иностранных источников и развития национального сегмента научной литературы, усиление ответственности за несоблюдение законодательства о государственном языке, привлечение инвестиций национальными предпринимателями, обеспечение приоритетного приёма на работу в местные и иностранные предприятия национальных кадров, гендерное квотирование мест в сфере научных исследований, совершенствование системы подготовки национальных научных кадров, регулирование проведения свадеб и других семейных мероприятий, внедрение института проверки добропорядочности государственных служащих, введение карты соотечественника, развитие у узбекистанцев чувства сопричастности с Родиной и другие. Инициируется принятие законов «О национальном ремесленничестве» и «О реновации».

При этом платформа партии содержит довольно продвинутые левые идеи, а также инициативы в сфере обеспечения экологических прав: ограничение необоснованного роста цен, расширение возможности женщин служить в Вооружённых силах, ограничение использования невозобновляемых источников энергии, разработка концепции здорового питания, ограничение использования ГМО-продукции, разработка программ по нейтрализации негативных сезонных климатических изменений.

Отдельные же инициативы, в числе которых принятие законов «О наружной рекламе», «О народной медицине», носят декларативный характер, так как эти требования регламентированы в законах «Об охране и использовании объектов культурного наследия», «О рекламе», «Об охране здоровья граждан» и других.

Суммируя, можно сказать, что правящий тандем правоцентристских партий УзЛиДеП и «Миллий тикланиш» характеризуется ориентированностью на комплексное продвижение инициатив, востребованных электоратом.

В отличие от предвыборных платформ правоцентристских партий, инициативы НДПУ и «Адолат» базируются на типично левых идеологиях и инициативах, в числе которых этатизм (идеология доминирования государства — ред.), усиление социальных обязательств государства и бизнеса, защита прав уязвимых слоёв населения и другие.

НДПУ, являясь проводником традиционных левых взглядов, инициирует: запрет приватизации предприятий стратегического характера, направления всех поступлений за оказание госуслуг и штрафов в государственный бюджет, внедрение налогов на роскошь, на развитие школ, укрепление системы обязательного социального страхования от безработицы, учреждения из обязательных отчислений крупных строительных компаний специальных фондов для социального жилья, компенсационных выплат по аренде жилья для магистров и докторантов, запрещения крупных выплат, подарков за счёт средств госбюджета, квотирования мест для инвалидов при парламентских и местных выборах, а также на государственной гражданской службе. Партия предлагает принятие Социального кодекса, законов «О социальном жилье», «О хосписной помощи», «О регулировании коммунальных услуг и тарифов», «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты и медицинские услуги», «Об установлении минимальных потребительских расходов», «О государственном медицинском страховании» и другие.

В платформе имеются и довольно оригинальные инициативы типа ежегодной обязательной ротации председателей районных, городских и областных судов, внедрения суда присяжных и т. д.

Таким образом, в предвыборной платформе партии превалируют этатистские начала, которые поддерживает определённая часть избирателей, но которые трудно реализуемы в условиях дефицита бюджета и перехода к подлинно рыночным отношениям.

СДП «Адолат» провозглашает в качестве приоритетов своей деятельности: внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, повышение ставок налогообложения для владельцев недвижимого имущества, предоставление таможенных и налоговых льгот отраслям, а не конкретным лицам, внедрение проекта гарантированного первого места работы, установление льгот за принятие на работу нуждающихся, повсеместную цифровизацию системы здравоохранения, недопущение социального расслоения общества, 30% гендерного квотирования руководителей в исполнительной власти, включение руководителей партийных групп в коллегиальные органы местной власти, отказ от ответственности за нецелевое использование предпринимателями кредитов и другое.

Отдельным блоком сформулированы инициативы партии в сфере противодействия коррупции. Инициируется принятие законов «О государственной компенсации за неправомерные действия должностных лиц», «О статусе судей», «Об общественной безопасности», «О малых промышленных зонах», «О ветеранах», а также Социального и Водного кодексов.

Спорными можно назвать инициативы партии по внедрению порядка, согласно которому возложение на предпринимателей обязанностей необходимо осуществлять исключительно на основе законов, переводу пенитенциарных учреждений из МВД в Министерство юстиции, ограничению принципа равенства и усилению карательной составляющей при осуществлении управления, дифференциации размеров штрафов и иных правовых мер в зависимости от доходов граждан, введению уголовной ответственности за приватизацию парков, мест досуга, преобразованию негосударственных учреждений здравоохранения в некоммерческие и другие.

Несмотря на привлекательность, декларативный характер носят инициативы партии о принятии законов «О сохранении видов и ландшафтов поселений», «О страховании рисков в сельском хозяйстве», «О государственной защите материнства, отцовства и детства», об увеличении количества судей и их специализации.

Как видно, партии левого и центристского спектра делают упор на популярные у большого круга избирателей инициативы: выравнивание доходов населения посредством налоговых инструментов, поддержка женщин и другие.

Предвыборная платформа Экологической партии Узбекистана носит утилитарный характер, в ней детально определены приоритеты «зелёной» политики.

Несмотря на то, что она является самой молодой партией, она инициирует универсальные приоритеты идей экологизма, «зелёной повестки дня», полноценного обеспечения права граждан на здоровую окружающую среду и другие, которые невозможно не учитывать при нарастающих угрозах для окружающей среды и страны, и региона.

В качестве наиболее значимых инициатив Экопартии можно указать: обеспечение экологической безопасности и развитие экономики, ориентированной на устойчивое развитие, достижение энергетической безопасности и развитие энергосберегающих технологий, повышение активности в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, осуществление реформ в сфере пользования земельно-водными ресурсами и обеспечения продовольственной безопасности, совершенствование законодательства в сфере государственного и общественного развития, судебно-правовой системы, минимизация ущерба от Аральской катастрофы, глобального потепления, развитие международного сотрудничества в сфере и другие.

Предложено принятие порядка 10 законов в сфере охраны природы, а также присоединение к ряду международных договоров в этой области.

При том, что программа Экопартии конкретна, её реализация в ближайшие годы связана с высокой затратностью экологических инициатив.

Программы партий, доступные онлайн

УзЛиДеП

НДПУ

«Миллий тикланиш» (на узбекском языке)

СДП «Адолат» (на узбекском языке)

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