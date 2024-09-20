Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.

В Узбекистане имеется 266 тысяч гектаров садов и 132 тысячи гектаров виноградников. Но это не соответствует потенциалу нашей плодородной земли, поскольку регионах много недостаточно используемых земель, особенно адыры, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Теперь будет внедрена новая система создания новых фруктовых садов, в том числе яблоневых, и виноградников на таких землях.

Агентство по развитию агропромышленности будет разрабатывать технико-экономические обоснования проектов с учётом специализации регионов и почвенно-климатических условий. Будут выделены льготные кредиты на подготовку земли, приобретение саженцев, установку систем посадки и орошения, а также на 3-летний уход за садом до вступления его в плодоношение. Вновь созданные промышленные сады будут полностью оснащены современными водосберегающими технологиями.

Также изменится система выделения земель для таких проектов. Хокимияты на местах будут вносить предложения по созданию садов на месте низкоурожайных земель. Эти земли будут сдаваться в аренду на основе открытого электронного конкурса сроком до 30 лет.

Президент подчеркнул важность расширения создания садов и виноградников промышленного типа.

«Наша главная цель — развивать сельское хозяйство на основе научно обоснованных методов и наилучшего опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, — сказал Шавкат Мирзиёев.

На презентации также были затронуты вопросы эффективного использования тепличных хозяйств, обеспечения их электроэнергией, природным газом и оборотными средствами.

В регионах 732 тысячи гектаров хлопковых и зерновых полей орошаются внутренними насосными агрегатами. У 41% из них высокое энергопотребление. В связи с этим предложено наладить выделение единовременной субсидии на модернизацию насосов, находящихся в распоряжении производителей хлопка и зерна. Как ожидается, это позволит снизить расход электроэнергии и время полива до 60%, в конечном итоге снизить себестоимость продукции.