Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон «Об оказании психологической помощи населению». Документ устанавливает ответственность за нарушение требований по оказанию психологической помощи и вводит ряд других требований.

В Кодекс об административной ответственности включаются нормы, предусматривающие штраф за оказание психологической помощи лицом, не имеющим такого права, либо несоблюдение ограничений, установленных законодательством об оказании психологической помощи населению. Санкция составит для граждан в размере от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчётных величин.

На заседании отмечалось, что сейчас в 10 вузах Узбекистана готовятся кадры по специальности «Психология», в 19 — по «Педагогике и психологии», в медицинских вузах — по специальностям «Медицинская психология» и «Медицинская психотерапия». В системе дошкольного образования работают более 2500 педагогов-психологов, в общеобразовательных школах — более 13 тысяч.

Вместе с тем, широко распространена деятельность по оказанию психологической помощи в частном порядке путём консультирования по направлению психологии, проведения учёбы, тренингов, семинаров в онлайн- и офлайн-форматах.

Законом устанавливаются основные принципы, задачи, виды, формы и стандарты оказания психологической помощи населению.

Закрепляется, что стандарты оказания психологической помощи должны разрабатываться и утверждаться Министерством здравоохранения, а руководитель юридического лица, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи, должен иметь высшее образование в области психологии.

Устанавливаются права и обязанности участников сферы оказания психологической помощи, уточняются категории лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь, создаются правовые основы деятельности профессиональных объединений в области оказания психологической помощи населению.

В законе прописано, что лица, имеющие высшее образование по другому направлению образования, кроме психологии, до начала занятия деятельностью по оказанию психологической помощи в частном порядке должны пройти переподготовку по специальности психология.

Напомним, Законодательная палата приняла закон 23 июля.