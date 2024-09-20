Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 20 сентября одобрил поправки об изменении порядка уведомления о наложении штрафа за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов сообщил, что в действующем законодательстве не установлены конкретные сроки направления нарушений, выявленных с помощью средств фото- и видеофиксации, в органы, ответственные за вынесение решения о штрафах. Из-за этого СБДД получает уведомление в течение нескольких дней, а в по некоторым делам — несколько месяцев с момента нарушения ПДД.

По его словам, это приводит к тому, что некоторые граждане сталкиваются с трудностями при уплате накопленных штрафов, потому что на практике они могли бы уплатить только 50% штрафа, если бы получили своевременную информацию о нарушении.

В связи с этим статья 17−1 Кодекса об административной ответственности дополняется нормой о своевременном уведомлении граждан и принятии мер по нарушениям, выявленным с помощью средств фото- и видеофиксации, сказал сенатор.

Предусматривается, что информация о нарушении ПДД должна быть направлена в Службу безопасности дорожного движения в течение 48 часов, иначе водитель не будет привлечён к административной ответственности.

Заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Бекмурод Абдуллаев на заседании Законодательной палаты в апреле уточнял, что информация о нарушении, зафиксированном радаром, должна передаваться в уполномоченный орган в течение 48 часов, а СБДД не позднее 15 дней должна вынести решение о наложении штрафа. Иначе водитель не будет привлечён к административной ответственности.

Напомним, на Едином портале госуслуг (ЕПИГУ) с сентября появилась возможность обжалования штрафа за нарушение ПДД.