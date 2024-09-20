Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 20 сентября одобрил закон о регулировании просветительской деятельности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

По данным верхней палаты парламента, среди молодёжи увеличиваются случаи осуществления «нездоровой просветительской работы, в рамках которой на сознание, культуру и чувства населения и молодёжи оказывают влияние различные чуждые взгляды и идеи».

Председатель Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Одилжон Иминов отметил, что речь идёт о фальшивых тренерах и лекторах, у которых нет необходимых знаний и опыта.

По его словам, в действующем законодательстве не отражены виды деятельности, которые проводятся как доклад, презентация, семинар, мастер-класс, курс, лекция, марафон и круглый стол. «Это, в свою очередь, оказывается негативное влияние на просвещение наших детей», — сказал он.

В закон «Об образовании» вносится дополнение для определения порядка осуществления просветительской деятельности.

За ведение просветительской деятельности лицом, не имеющим права заниматься этой деятельностью, или несоблюдение ограничений в законах при ведении просветительской деятельности вводится штраф для граждан от 5 до 10 базовых расчётных величины (от 1,7 млн до 3,4 млн сумов), а на должностных лиц — от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на граждан от 10 до 15, а на должностных лиц — от 15 до 20 базовых расчётных величин.

Закон определяет порядок, формы, требования и условия осуществления просветительской деятельности, круг лиц, которым запрещено осуществлять просветительскую деятельность, и служит устранению существующих проблем и препятствий при осуществлении просветительской деятельности в обществе.

Согласно ранее принятому Законодательной палатой закону, просветительская деятельность — осуществляемый вне рамок государственных образовательных программ вид деятельности, направленный на формирование необходимых навыков и квалификаций для личностного, интеллектуального и духовного развития лица, повышение социальной и экономической активности, демонстрацию интеллектуального и творческого потенциала, совершенствование индивидуального потенциала, умений, коммуникативных способностей.

Предусматривается, что просветительская деятельность может осуществляться органами исполнительной власти, местными органами государственной власти, органами самоуправления граждан, физическими и юридическими лицами с учётом требований законодательства.

В законе также определяется список лиц, которым запрещается заниматься просветительством.

Порядок просветительской деятельности, её формы, требования и условия будет определять Кабинет министров.

Для вступления закона в силу его должен подписать президент Узбекистана.