Израиль нанёс один из самых массированных ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане, передаёт CNN. Серия ударов началась вечером в четверг спустя несколько часов после того, как лидер группировки Хасан Насралла выступил с речью, посвящённой атакам последних двух дней — взрывам пейджеров и портативных раций.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаударов уничтожены более 100 ракетных установок «Хезболлы», которые были готовы выпустить по израильской территории около 1000 ракет. В ЦАХАЛ добавили, что продолжат работу «по разрушению инфраструктуры и возможностей» «Хезболлы».

«Хезболла», в свою очередь, заявила, что нанесла по меньшей мере 17 ударов по военным объектам на севере Израиля. ЦАХАЛ это не комментировал.

В своём выступлении глава «Хезболлы» осудил двойные атаки, которые, по его словам, «пересекли все красные линии». Он сказал, что группировке «нанесён серьёзный удар», но «расплата наступит». Израиль свою причастность к взрывам пейджеров и раций не подтвержал, но и не опровергал.

CNN отмечает, что «дерзкие» атаки Израиля вновь поставили Ближний Восток «на грань более масштабного конфликта». Израиль уже дал понять о своей готовности к войне с «Хезболлой». ЦАХАЛ называет своей целью в ней возвращение израильских жителей в свои дома вблизи северной границы после эвакуации из-за регулярных атак группировки.

Совет безопасности ООН должен провести экстренное заседание в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Ливане.