Торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами состоялась 20 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Индии Смиты Пант, Республики Корея Вон До Ёна, Монголии Дааданхуу Батбаатара, Германии Манфреда Хутерера, Израиля Гидеона Лустига и главы делегации Европейского Союза Тойво Клаара.





Глава государства поздравил руководителей зарубежных дипломатических представительств с официальным началом деятельности в Узбекистане и отметил, что «в условиях нестабильной и быстроменяющейся ситуации в мире всё более возрастает значимость почётной миссии послов».

В своём выступлении президент заявил, что Узбекистан продолжит политику построения демократического общества на основе стратегии «Узбекистан — 2030», либерализации экономики, модернизации промышленной и социальной инфраструктуры, создания возможностей для бизнеса и инвесторов.





Обращаясь к послу Индии, Шавкат Мирзиёев отметил, что отношения стратегического партнёрства между двумя странами вышли на новый уровень. С начала года двусторонний товарооборот увеличился на 30%, открываются совместные предприятия, авиарейсы, расширяется туристический обмен и межрегиональные связи.





Республика Корея, по словам президента, является для Узбекистана «проверенным временем особым стратегическим партнёром и близким другом в Азии». «Детская клиника, Дом корейской культуры и искусства, Сеульский парк и улица в городе Ташкенте стали яркими символами нашей крепкой дружбы, а корейская диаспора, насчитывающая почти 200 тысяч человек и являющаяся неотъемлемой частью многонационального народа Узбекистана, вносит значительный вклад в наше развитие», — подчеркнул он.





Недавний визит президента Ухнаагийна Хурэлсуха в Ташкент «открыл новую страницу» в узбекско-монгольских взаимовыгодных отношениях, сказал президент, обращаясь к послу Монголии. Он подчеркнул необходимость «безусловного выполнения» достигнутых договорённостей и усиления взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других международных структур.





Германия является важным и долгосрочным партнёром Узбекистана в Европе, заявил Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что объёмы взаимной торговли и количество совместных предприятий удвоились в последние годы, а освоенные инвестиции увеличились в 10 раз. «Вместе с тем ожидаем больших результатов в области культурно-гуманитарного, образовательного, миграционного и туристического сотрудничества, — подчеркнул президент.





Глава государства отметил, что Израиль является важным экономическим партнёром Узбекистана и указал на наличие больших возможностей двустороннего сотрудничества. Он также подтвердил твёрдую приверженность Узбекистана «скорейшему справедливому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке… в соответствии с общепризнанными документами».





Президент подчеркнул, что Евросоюз является «надёжным и проверенным временем партнёром» для Узбекистана. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений.

«Мы намерены сотрудничать с европейской стороной по таким актуальным направлениям, как активизация политических контактов, продолжение открытого и конструктивного диалога по вопросам прав человека и укрепления демократических институтов, поиск новых „точек роста“ в области экономики, инвестиций, транспорта и коммуникаций, облегчение визового режима для взаимных поездок наших граждан», — сказал Шавкат Мирзиёев.