В Узбекистане дикие животные, находящиеся у физических лиц и содержащиеся в цирках и шапито, будут передаваться в реабилитационные центры. Об этом 19 сентября говорилось на презентации для президента.

На мероприятии отмечалось, что содержание таких животных в домохозяйствах законодательно не урегулировано.

Теперь дикие животные будут передаваться в реабилитационные центры при зоопарках, океанариумах, питомниках и научно-исследовательских учреждениях.

В сентябре 2023 года указом президента были внесены поправки в закон «Об охране и использовании животного мира», запрещающие гражданам содержать отдельные виды диких животных в полусвободных условиях, в искусственной среде обитания или в неволе.

Перечень животных, запрещённых к содержанию в домашних условиях, а также порядок их содержания юридическими лицами (организациями) устанавливается правительством.

В перечень планировалось включить более 66 видов диких животных, в том числе насекомых, рыб, ядовитых змей, все подвиды семейства медвежьих, тигров, крокодилов, соколообразных, диких кошек, волков, шакалов, лис, орангутанов, шимпанзе и других.