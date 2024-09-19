Генеральная ассамблея ООН в среду приняла резолюцию, требующую от Израиля вывести свои силы с оккупированных палестинских территорий, сообщает Служба новостей ООН.

За резолюцию, предложенную Палестиной в соавторстве с десятками других стран, проголосовало 124 делегаций. включая Узбекистан. 43 страны воздержались и 14 высказались против.

Ссылаясь на консультативное заключение Международного суда относительно правовых последствий политики и действий Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, резолюция требует, чтобы Израиль «безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории».





В документе указываются и сроки: «не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции».

Резолюция была принята в ходе 10-й специальной сессии Генассамблеи ООН по ближневосточному конфликту, которая возобновила работу 17 сентября.