Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 18 сентября отменил некоторые налоговые льготы для предпринимателей.

Как сообщает Spot, с 1 января 2025 года новые льготы по налогам будут вступать в силу с началом следующего года. В данный момент налогоплательщики имеют право использовать льготы с момента возникновения правовых оснований (их введения) в течение всего периода их действия.

Кроме того, отменяются введённые в 2019 году льготы по налогу на прибыль и налогу с оборота для экспортёров и реэкспортеров. Сейчас они при экспорте и реэкспорте продуктов переработки, в том числе через комиссионера (поверенного), уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в части прибыли, приходящейся на объем реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, а также единому налоговому платежу в части объёма реализации товаров на экспорт.

Прекращаются льготы по налогу на прибыль для компании Hyatt International и её структур. Они предоставлялись в 2020 году на время погашения кредита, взятого у Фонда реконструкции и развития на строительство гостиницы Hyatt Regency Tashkent, пишет издание. Напомним. гостиницу, построенную за 205 млн долларов, в 2022 году купила компания Abu Dhabi Uzbek Investment, заплатив 87 млн долларов.

Указом уточняются виды инфраструктурных проектов, реализуемых за счёт госдолга, на которые распространяются льготы по НДС. Речь идёт о проектах, реализуемых полностью или частично на привлекаемые за счёт государственного внешнего долга средства международных и зарубежных государственных финансовых организаций.

На сегодняшний день законодательством не предусмотрен конкретный перечень инфраструктурных проектов, на которых распространяется вышеуказанная льгота. Она будут действовать для проектов в сферах:

электро-, газо- и теплоснабжения;

водоснабжения и канализации, водного хозяйства;

дорожно-транспортной инфраструктуры;

связи и телекоммуникаций;

агрологистики;

санитарной очистки и управления твёрдыми бытовыми отходами.

Более того, до 1 января 2029 года операции, связанные с оборотом крипто-активов, не будут считаться объектами налогообложения. До этого периода доходы от них также не будут включаться в налогооблагаемую базу.

Поправки вступят в силу после того, как внесут изменения в Налоговый кодекс после принятия соответствующего закона.

Напомним, этим же указом с 2025 года отменяются льготы по НДС (12%) для перевозок на общественном транспорте и пригородных поездах и другие льготы.