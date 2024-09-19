Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 сентября подписал указ об отмене некоторых налоговых и таможенных льгот, сообщает канал правовой информации Министерства юстиции.

Согласно поправкам, с 1 января 2025 года отменяются льготы для услуг по перевозке пассажиров по единым тарифам. Сегодня они распространяются на перевозки в городском общественном транспорте (кроме такси, в том числе маршрутного) и пригородных поездах.

Кроме того, с этой же даты прекращается льгота по НДС для оборота по реализации товаров и услуг собственного производства юрлицами, единственными учредителями которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью. При этом их число и фонд оплаты труда должны составлять не менее 50%.

Теперь не будут освобождаться от земельного налога участки, на которых произведены новые посадки садов, виноградников и тутовников сроком на пять лет, независимо от использования междурядий для посева сельхозкультур. Вместе этого ставка налога на такие земли будет снижена на 50%.

Напомним, с 1 апреля после отмены льгот к оплате за услуги отопления и горячего водоснабжения к установленному тарифу добавилось 12% НДС. Ранее оборот по оказанию этих услуг облагался НДС по нулевой ставке.

В июле президент сообщил льготы и субсидии для предпринимателей теперь будут выделять на год с целевым показателем