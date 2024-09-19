Узбекистан и Германия во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца 15 сентября подписали межправительственное cоглашение о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности.

Согласно данным Министерства занятости и сокращения бедности, документ состоит из 25 статей и предусматривает поощрение справедливой мобильности квалифицированных специалистов, в том числе студентов и лиц, проходящих профессиональное образование, а также журналистов и учёных, которые стремятся работать на территории двух стран.

Речь, прежде всего, о специалистах в сфере ухода за пожилыми и больными людьми и в системе здравоохранения, где наблюдается острый дефицит кадров, пишет Deutsche Welle. Узбекистан в этом году планирует направить 800 медсестёр, а также наладить подготовку медицинских и транспортных работников в Ташкенте.

Кроме того, соглашение нацелено на стимулирование и упрощение временной миграции с целью работы, поощрение долгосрочного пребывания в стране с целью работы, профессионального образования и повышения квалификации.

Стороны также будут сотрудничать в предотвращении и борьбе с нелегальной миграцией и незаконным ввозом мигрантов, а также с трудовой эксплуатацией, принудительным трудом и торговлей людьми, а также по вопросам защиты жертв.

Кроме того, соглашение предусматривает упрощение возвращения граждан, не выполнивших условия проживания или въезда на территорию двух стран.

По данным «Газеты.uz», статья 11 документа также определяет условия реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории двух стран. При въезде на территорию второй страны эти лица должны иметь вид на жительство или действующую визу или документ, подтверждающий въезд на территорию первой страны.

Реадмиссия (принимать назад, отличается от выдворения) — согласие на принятие обратно государством своих граждан или иностранцев, ранее проживающих или просто находившихся на его территории, высылаемых из другого государства, на базе соглашения между этими государствами.

Новое соглашение, которое готовилось в течение нескольких месяцев, должна упростить легальную миграцию в ФРГ для граждан Узбекистана. Вместе с тем Ташкент должен будет принять тех, кто находился на территории Германии без легальных на то оснований. По данным информационного агентства DPA, в Германии проживает 13,7 тысячи узбекистанцев, большинство из них проживают легально. Ожидается, что около 200 человек будут депортированы в Узбекистан.

«Это соответствует схеме соглашений, которые мы сейчас хотим согласовать по частям со многими странами мира. Мы обеспечиваем необходимую иммиграцию талантливых рабочих, которые нужны нам в Германии, чтобы наша экономика могла расти. В то же время мы договариваемся о простых, небюрократических процедурах, чтобы те, кому нужно вернуться, вернулись. Это совершенно правильный путь для выполнения большой задачи, и в этом отношении это маленький строительный блок в возводимой очень большой стене», — сказал Олаф Шольц.

В июне журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии ведёт тайные переговоры с Узбекистаном, чтобы получить возможность высылать на родину афганцев, не имеющих права на статус беженца, без прямых договорённостей с талибами.

По информации издания, в конце мая немецкая делегация по поручению министра внутренних дел Фезер побывала в Ташкенте, где обсудила соответствующий план с правительством Узбекистана.

«Немцы предложили узбекскому правительству конкретный план, — говорилось в публикации. — В соответствии с ним Германия могла бы доставлять афганских кандидатов на высылку чартерными рейсами в Ташкент. Оттуда граждан Афганистана перевозили бы в Кабул на самолётах частной авиакомпании KamAir. Такой маршрут призван гарантировать, что Берлину не придётся вести прямые переговоры с правительством талибов, но при этом он сможет осуществлять депортацию подлежащих высылке афганцев».

В соглашении имеется пункт, описывающий подобную схему, но без упоминания Афганистана. В частности, документ предусматривает возможность использования территории сторон (Узбекистана или Германии) в качестве транзита для возвращения в третью страну граждан третьих стран и лиц без гражданства. При этом главным условием является то, что третья страна, принимающая данную категорию лиц, должна гарантировать приём этих лиц.

Страна транзита оставляет за собой право отказать в транзите со своей территории на условиях, строго определённых в соглашении. К таким условиям относятся угрозы жизни людей, здоровью населения, безопасности государства и тому подобные проблемы.

Отвечая на вопрос, будет ли упрощена депортация афганцев через Узбекистан, канцлер 15 сентября заявил, что «ведутся конфиденциальные дискуссии о сотрудничестве по многим направлениям».

Германия не депортировала граждан Афганистана на родину с середины 2021 года, когда к власти в стране пришёл «Талибан», из опасений, что там им могут грозить пытки и казнь. Берлин официально не признает правительство талибов и не ведёт с ним переговоров.

Однако на фоне усиления антимигрантских настроений в Германии власти страны начали обсуждать возобновление депортации афганцев. Утром 30 августа Берлин возобновил их выдворение — 28 осуждённых афганцев вылетели чартерным рейсом Qatar Airways из Лейпцига в Кабул.