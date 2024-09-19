Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, объявила о снижении базовой ставки.

ФРС, отметив уверенность в том, что высокий уровень инфляции остался позади, снизила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до диапазона 4,75%-5%.

Это первое снижение ставки с марта 2020 года, когда ФРС пыталась сдержать падение экономики на фоне пандемии коронавируса.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остаётся низким. Инфляция достигла дальнейшего прогресса в достижении цели в 2%, но остаётся несколько повышенной», — говорится в пресс-релизе ФРС.

The New York Times называет решение ФРС снизить ставку «необычно большим шагом» и «чётким сигналом, что центральные банкиры считают, что они выигрывают войну с инфляцией, и переключают своё внимание на защиту рынка труда».

«Высокие процентные ставки замедляют экономику, делая более дорогим заимствование для покупки дома или расширения бизнеса, что давит как на спрос, так и на рост цен. Но они также сдерживают найм. Учитывая это, ФРС пытается найти осторожный баланс. Чиновники стремятся замедлить рост достаточно, чтобы гарантировать, что рост цен вернётся к норме, не охлаждая его настолько, чтобы уровень безработицы резко вырос, а экономика скатилась в рецессию», — отмечает газета.

Инвесторы, ожидавшие резких колебаний рынка после снижения ставки ФРС, увидели более сдержанную реакцию, но она может быть «мимолётной», пишет Reuters. По мнению аналитиков, с которыми поговорило агентство, рынок будет сосредоточен на предстоящих данных, таких как первичные заявки на пособие по безработице.

При этом, предупреждают эксперты, может также возникнуть эффект домино, поскольку усилятся ожидания по ставкам на рынках других стран.

Влияние на развивающиеся страны

Снижение ставки ФРС США оказывает влияние на глобальные финансовые рынки, включая страны с развивающейся экономикой, такие как Узбекистан. Снижение процентной ставки в США делает долларовые кредиты и инвестиции более доступными, что может способствовать привлечению капитала в развивающиеся рынки, снижению стоимости заимствований и увеличению спроса на экспортные товары, поясняет Spot.uz.

Кроме того, изменение ставки ФРС может влиять на обменные курсы валют, отмечает издание.