Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией предложений в сфере охраны окружающей среды.

Для сохранения чистоты воздуха и снижения влияния антропогенных факторов на экологию разработаны две программы, сообщила пресс-служба главы государства.

Первая — Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их последствий на 2024−2030 годы. Этот документ предусматривает поэтапный полный запрет на продажу и использование топлива категории ниже стандарта «Евро-4» (президент поручал отказаться от бензина Аи-80 с 2025 года). Для этого Бухарский и Ферганский нефтеперерабатывающие заводы будут модернизированы для производства высококачественного топлива.

Вторая — программа мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха в Ташкенте, согласно которой в ближайшие 5 лет в столице и прилегающих районах Ташкентской области будут созданы зелёные пояса и парки на площади 441 гектар.

Для упорядочения работы по санитарной очистке предлагается на базе действующего центра создать Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики (в январе была создана комиссия с таким названием). Планируется внедрить рейтинговую систему предприятий по санитарной очистке с разделением их на три категории в зависимости от показателей эффективности.

Предусматривается установление требования, согласно которому при проектировании вновь строящихся зданий высотой более 12 метров или общей площадью более 500 квадратных метров должно озеленяться не менее 25% прилегающей к ним территории.

Кроме того, промышленные предприятия, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, будут обязаны создавать зелёные пояса. Эти требования уже отражены в указе президента от 23 ноября 2023 года и должны были вступить в силу с 1 марта этого года.

Для предупреждения экологических правонарушений и усиления общественного контроля в этой сфере предлагается учредить почётное звание «Заслуженный эколог Республики Узбекистан», чтобы поощрять активных и инициативных граждан.

Президенту также представили информацию о присоединении к Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.

В Кодекс об административной ответственности предлагается ввести статью о несоблюдении требованиям охраны атмосферного воздуха на строительных площадках. Также планируется ужесточение финансовых санкций штрафов за вырубку и умышленную сушку деревьев, незаконную добычу песка и гравия из русел рек, выброс отходов в неустановленных местах.

Постановлением Кабинета иинистров от 27 мая 2019 года в стране введена система экологической маркировки. Теперь в соответствии с международным стандартом ISO 14024 будет введена добровольная экологическая маркировка продукции и услуг под названием Yashil belgi («Зелёный знак»).

Кроме того, намечено утвердить отраслевые графики по установке станций автоматизированного мониторинга, пылегазоочистного оборудования и локальных водоочистных сооружений на 2336 предприятиях.

При Министерстве экологии будет создан Зелёный благотворительный фонд без статуса юридического лица, который будет управляться под общественным контролем. В приложениях электронных платёжных систем будет внедрена возможность добровольных благотворительных отчислений «Зелёный платёж» для посадки деревьев. Об этом фонде и платеже также говорилось в ноябрьском указе президента.