С 26 по 29 сентября в Ташкенте состоится фестиваль кино и дискурса Destination: Tashkent. Организаторы мерпориятия — Дом культуры мира в Берлине (HKW) и Гёте-Институт Узбекистана.

В программе фестиваля — показы исторических фильмов Ташкентского фестиваля африканского, азиатского и латиноамериканского кино (1968−1988), современных работ центральноазиатских режиссёров, а также дискуссии, культурные мероприятия и встречи с киносообществом.

В рамках фестиваля 20 сентября в театре «Ильхом» откроется вернисаж архивной выставки Destination: Tashkent. Выставка расскажет об истории Ташкентского кинофестиваля и продлится до 14 октября. Посетители смогут увидеть фотографии из Национального архива кино-, фото- и фонодокументов Узбекистана, а также артефакты и архивные киноматериалы из истории фестиваля.

Основные мероприятия пройдут на площадках Гёте-Института, MOC Hub и Дворца кино имени Алишера Навои.

Программа фестиваля

26 сентября, Гёте-Институт

18:30 — Торжественное открытие;

19:30 — Показ фильма и беседа с режиссёром Али Хамраевым и Джаном Сунгу, куратором кинотворчества в HKW.

27 сентября, MOC Hub

10:30 — Вступительное слово от исследователя Елены Разгаловой о Ташкентском кинофестивале и практике перевода;

11:15 — Показ фильма: «Ташкент 58−88» режиссёра Зумрады Мирзалиевой с живым вступлением;

12:00 — Панель I: Ташкентский кинофестиваль 1968−1988 как кинематографическая зона контакта;

14:30 — Панель II: Пространства киноиндустрии в Ташкенте и за его пределами;

16:15 — Показ короткометражных фильмов из Центральной Азии: подборка от CinemaLove Festival;

18:30 — Показ короткометражных фильмов из Центральной Азии: подборка от Nomsiz Festival.

28 сентября

10:00 — Экскурсия по Ташкенту с Александром Федоровым, автор проекта Tashkent Modernism (начало у гостиницы «Узбекистан», с посещением мест, связанных с историческим кинофестивалем);

16:00 — Показ исторического фильма в MOC Hub;

18:00 — Плов для гостей фестиваля в MOC Hub;

19:30 — Показ исторического фильма на крыше дома «Жемчуг»;

После — Вечеринка с диджеем на крыше дома «Жемчуг».

29 сентября