Новый штамм COVID-19 XEC не был обнаружен в Узбекистане и он не представляет серьёзной угрозы для здоровья населения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Штамм XEC из семейства «омикрон», представляет собой комбинацию вариантов KS.1.1 и KP.3.3, был впервые зарегистрирован в Германии 15 июня. На сегодняшний день он выявлен в 27 странах. Сегодня в мире выявлены 10 версий штамма «омикрон». В предстоящий зимний сезон новая версия может стать доминирующей, отметил специалист.

«Заболевание протекает в лёгкой форме и без осложнений, если быть точнее — с симптомами, характерными для ОРВИ и гриппа. Только у него есть несколько отличительных признаков. К ним относятся лёгкая одышка, продолжительный кашель, частичная потеря вкуса и обоняния, слабость», — сказал представитель руководства Санэпидкомитета.

Вакцины, используемые против COVID-19, эффективны против всех выявляемых штаммов, в том числе мутации XEC, и необходимости в разработке новых вакцин нет, подчеркнул Нурмат Атабеков.

Он добавил, что в мировой медицинской практике наблюдается полное выздоровление заболевших штаммом XEC в течение одной-двух недель. Действующие лечебные протоколы и процедуры дают ожидаемый эффект.

«На данный момент случаев заражения штаммом XEC в Узбекистане не зарегистрировано», — подчеркнул он.

В стране имеются достаточные запасы вакцин против коронавируса, поэтому угроза масштабной эпидемии или пандемии маловероятна. «Коллективный иммунитет, имеющийся у нашего населения, значительно снижает риск проникновения возбудителя на территорию страны и его очень широкого распространения», — заверил первый замглавы комитета.

С момента начала пандемии коронавируса в мире было зарегистрировано около 40 тысяч его мутаций, но лишь около 20 из них вызвали заболевание. Поэтому появление мутаций не должно вызывать панику, отметил Нурмат Атабеков.

«Пришло время рассматривать коронавирусную инфекцию не как опасную патологию, приводящую к серьёзным потерям, а как сезонное заболевание, подобное ОРВИ и гриппу», — заявил он.