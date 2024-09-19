Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

В 136 районах хлопчатник выращивается на площади более 1 миллиона гектаров. Для повышения урожайности в этом году, помимо традиционных, высажено 42 перспективных и 18 зарубежных сортов. В частности, впервые почти на 100 тысячах гектаров выращиваются сорта, завезённые из Китая, Индии и Турции.

В качестве эксперимента также на 112 тысячах га посеяны замоченные семена, на 200 тысячах га произведена межобластная и межрайонная ротация сортов.

Ответственные лица представили информацию о результатах этих нововведений и планах по их дальнейшему расширению в следующем году. Глава государства подчеркнул необходимость создания конкурентной среды при ввозе семян из-за рубежа и развития агротехники выращивания хлопчатника.

«Урожайность в сельском хозяйстве в первую очередь зависит от семян. Но многие фермеры, стремясь сэкономить на надбавке за семена, сеют семена низких репродукций. На испытание нового сорта семян и включение его в государственный реестр уходит 5 лет. В передовой практике первичное семеноводство осуществляют частные элитные хозяйства», — говорится в сообщении.

В связи с этим определено внедрение новой системы сортоиспытания. Согласно ей, государственная доля в 31 элитном семеноводческом хозяйстве и 6 цехах по заготовке семян будет выставлена на публичные торги. Будут объединены 46 семеноводческих предприятий и созданы 13 современных предприятий в регионах. Новые семена будут вводиться в посев через два года.

Министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмoнов сообщил, что за последние годы урожайность хлопка повысилась на 12 центнеров с га, за счёт новых сортов планируется повысить показатель до 70 центнеров.

По его словам, за счёт внедрения энергоэффективных и водосберегающих технологий планируется повысить площадь посева с 100 тысяч до 400 тысяч га.

Глава государства поставил задачу по распространению опыта Китая по выращиванию хлопка в других посевных площадях по всей республике.

«Мы привезли сорта из Китая, Испании, Турции. Мы сейчас показали результаты… По традиционному методу выращивали 100 тысяч саженцев в рядах с расстоянием 90 см. Это даёт 30−40 центнеров урожая. Китайская технология позволяет выращивать 240 тысяч саженцев. Мы на 472 тысячах га высаживали хлопок по схеме 90 см. Мы получили поручение по полному переводу площадей на китайскую технологию», — заявил он.

На прошлой неделе стало известно, что китайская компания Hebei Taiqian Technology Co планирует выращивать хлопок в Ташкентской области с использованием специальных технологий, применяемых в Китае. Хоким области Зойир Мирзаев обсудил вопросы закупки и транспортировки необходимого сельскохозяйственного оборудования и техники из Китая, а также семенного материала.

Китай занимает первое место в мире по производству хлопка с долей около 25% и объёмом производства примерно 6,5 млн тонн. Китай активно инвестирует в интенсивные сельхозтехнологии, что позволяет сохранять высокую урожайность. Основной регион производства — Синьцзян.