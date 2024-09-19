Мужская и женская сборные Узбекистана 18 сентября одержали победы в седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште.

Представители мужской сборной (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4) в одной из центральных встреч встретились с Украиной.





Нодирбек Абдусатторов, который в этот день отпраздновал своё 20-летие, победил Андрея Волокитина, переиграв его в сицилианской защите (партия).

«Здесь многое было решено ещё в дебюте. Впервые Нодирбек задумался только на 23-м ходу — вот как далеко простиралась его подготовка! А чёрные уступали по времени более часа, что закономерно привело к цейтноту и зевку. Была разыграна довольно редкая разновидность атаки Созина, к которой Волокитин оказался не готов», — говорится в публикации Telegram-канала Chess Now.

Затем Шамсиддин Вохидов в равной игре сыграл вничью с Антоном Коробовым, а Жавохир Синдаров заставил сдаться бывшего чемпиона мира (2002−2004), двукратного победителя шахматных олимпиад Руслана Пономарёва.

Нодирбек Якуббоев в последней партии против легендарного украинского шахматиста Василия Иванчука получил перевес после половины партии, но не воспользовался ошибкой соперника. В итоге стороны согласились на ничью.





Итоговый счёт — 3:1 в пользу Узбекистана, который продолжает погоню за Индией, идущей на первом месте и победившей Китай в этом туре.

Женская сборная победила Грецию со счётом 2,5:1,5, но Афруза Хамдамова потерпела первое поражение в турнире.





Нодира Нодиржанова провела меньше всех игр за сборную на этой олимпиаде, но всегда приносила баллы. И в этот раз спортсменка победила Харитомени Маркантонаки — у неё в копилке уже три победы и одна ничья.





Умида Омонова одержала победу над Анастасией Аврамиду. Это четвёртая победа представительницы Узбекистана при двух ничьях и одном поражении.

Малика Маржонова сыграла вничью с Екатериной Павлиду, а Афруза Хамдамова потерпела первое поражение в турнире, уступив Ставруле Цолакиду.

Среди мужчин только Индия набрала 14 баллов из 14. Следом идёт Иран с шестью победами и одной ничьей, а на третьем месте расположилась сборная Узбекистана с шестью победами и одним поражением. По 12 баллов также у Венгрии, Армении, Сербии.

На данный момент среди женщин также только у сборной Индии 14 баллов из 14. Женская сборная Узбекистана с 11 баллами поднялась на 11 позицию. Впереди осталось ещё 4 тура.

В восьмом туре, который состоится 19 сентября, мужская сборная сыграет с Сербией, а женская — с США, за которую на первой доске выступает узбекистанка Гулрухбегим Тохиржонова. Она начала выступать за американскую сборную с 2020 года и называла действия первого замглавы Федерации шахмат Узбекистана причиной своего отъезда в США.

На прошлой олимпиаде 2022 года Тохиржонова не стала играть против Узбекистана, в этот раз за первой доской она может встретиться с Афрузой Хамдамовой.