Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение правительству Узбекистана 300 млн долларов на расширение доступа к финансированию для не охваченных и недостаточно охваченных банковскими услугами микропредприятий. Об этом сообщается на сайте банка. Средства выделяются в рамках программы развития инклюзивного финансового сектора.

«Благодаря данному займу АБР расширяет своё партнёрство с Узбекистаном по обеспечению предпринимателей, в частности женщин, равным доступом к финансовым продуктам и услугам. Это поможет улучшить их жизнь и обрести дополнительные средства к существованию», — подчеркнула директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайа.

Государственные банки доминируют в финансовом секторе Узбекистана, а микрофинансовые организации, предоставляющие инклюзивное финансирование, составляют всего 0,5% банковской системы, отмечает АБР.

По данным Global Findex за 2021 год, только 44% взрослых узбекистанцев имеют счета в официальных финансовых учреждениях, что значительно ниже среднего регионального показателя в 58% в Центральной Азии.

«Зарождающийся уровень коммерческого микрофинансирования привёл к значительному кредитному разрыву на рынке инклюзивного финансирования для малого и среднего бизнеса», — говорится в пресс-релизе АБР.

Поддержка АБР поможет стране решить проблему кредитного разрыва, расширить инклюзивную финансовую систему и способствовать устойчивому и инклюзивному росту в соответствии со стратегией «Узбекистан 2030», добавили в банке.