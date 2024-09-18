При проведении тендера на строительство общежития для студентов Ургенчского государственного университета выявлено нарушение закона, сообщает пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Территориальное управление комитета по Хорезмской области провело проверку тендера, организованного Ургенчским государственным университетом, на строительство 7-этажного студенческого общежития на 600 мест стоимостью 29,7 млрд сумов на основе государственно-частного партнерства.

Согласно постановлению Кабинета министров от 20 августа 2020 года (№496), высшие учебные заведения до 9 этажей должны быть размещены в национальной информационной системе «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство») как объекты III категории.

В ходе проверки выяснилось, что в анкете, отправленной университетом в Хорезмский консалтинговый центр по организации тендерных торгов в сфере строительства, проект «7-этажное студенческое общежитие на 600 мест» был классифицирован как объект II категории отраслевой принадлежности и риска.

В результате это ограничило участие строительных организаций из других регионов в тендере, говорится в сообщении.

Специальная комиссия Управления комитета возбудила дело в отношении вуза за нарушение статьи 29 закона «О конкуренции» (требования против ограничения конкуренции на торгах). Документу по делу направлены в суд, чтобы привлечь должностное лицо заказчика к административной ответственности.

Кроме того, выдано предписание об устранении выявленного нарушения и недопущении подобных ситуаций в будущем.