Налоговый комитет Узбекистана прокомментировал сообщения о проблемах при отправке платёжных поручений.

Платёжное поручение представляет собой поручение клиента обслуживающему его банку о перечислении (переводе) определённой суммы со своего счета на другой счёт. Оно необходимо для проведения транзакций между поставщиками и покупателями, налоговыми резидентами и налоговыми органами (налоги, сборы, штрафы и др), работодателями и работниками (зарплаты, премии).

По данным ведомства, с сентября некоторые банки перешли на новые информационные системы и не уведомили об этом Налоговый комитет.

Отмечается, что разработчиками вносятся изменения в используемые банками системы, из-за некоторые платёжные поручения возвращаются без исполнения.

Например, с начала этого месяца 413 из 2439 поручений в Tenge bank и 740 из 4287 поручений в «Капиталбанке» вернули без исполнения, говорится в сообщении.

Межрегиональная налоговая инспекция по крупным налогоплательщикам при Налоговом комитете направила банкам, не исполняющим свои обязательства в установленный срок, официальные предупреждения о незамедлительном устранении имеющихся недостатков и мерах ответственности.