Узбекистан и Германия подписали ряд соглашений, направленных на упрощение трудоустройства узбекистанцев в немецких компаниях, сообщает пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности.

Глава Минзанятости Бехзод Мусаев в Самарканде провёл встречу с министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая сообщила, что в рамках нового соглашения немецкие работодатели готовы принимать узбекистанцев на работу по упрощённой процедуре.

«По миграционным вопросам разрабатываются ряд послаблений. Мы готовы упростить процесс трудоустройства узбекистанцев для немецких работодателей», — цитирует её слова пресс-служба министерства.

Кроме того, стороны договорились создать новые программы для подготовки медицинских специалистов и работников транспортной отрасли, что позволит гражданам Узбекистана пройти обучение по немецким стандартам на родине и получить право на работу в Германии.

В частности, по данным министерства, в Ташкенте будет создана Медицинская академия Германии для медсестёр. Проект позволит гражданам Узбекистана, желающим работать в медицинской сфере Германии, пройти профессиональную и языковую подготовку в Узбекистане. Благодаря этому им больше не придётся тратить 6−8 месяцев на адаптацию в ФРГ, отмечается в сообщении.

Академия будет базироваться на территории 1-го Республиканского медицинского техникума имени Абу Али Ибн Сино. Она создаётся совместно с Университетской клиникой Аахен.

Соглашение о создании академии было подписано между Минзанятости Узбекистана и компанией Globogate Concept AG.

В течение года кандидаты будут обучаться по немецким медицинским программам и параллельно изучать язык. «По окончании программы, они получат не только диплом, но и сертификат, дающий право на трудоустройство в медицинских учреждениях Германии», — сообщил генеральный директор Globogate Concept AG Санг Ву Пай.

Соглашение также предусматривает защиту прав граждан в соответствии с законодательством обеих стран.

Помимо медицинской сферы, Узбекистан также начнёт готовить для Германии работников в транспортной сфере. Минзанятости заключило соглашение с немецкой компанией DB Engineering Consulting Operations Group, которое направлено на подготовку специалистов для железнодорожной сети Германии.

В частности, желающие могут пройти обучение языку и профессии по немецким стандартам в образовательных учреждениях при Минзанятости и Министерства транспорта Узбекистана. Обучение будет проводиться немецкими специалистами, после чего кандидаты, успешно сдавшие экзамены, смогут устроиться на работу в концерне Deutsche Bahn.

«У нас есть большая потребность в специалистах в сфере железнодорожного транспорта, для автобусов и метрополитена Германии, и мы готовы обучать их в Узбекистане по немецким стандартам и принимать на работу в сеть Deutsche Bahn кандидатов, успешно сдавших профессиональные и языковые экзамены», — цитирует министерство Нико Варбаноффа.

В рамках визита канцлера Германии Олафа Шольца в Самарканд было подписано около 10 двусторонних документов. В том числе межправительственное Соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности.

Бехзод Мусаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» прокомментировал подписание с Германией данного соглашения. По его словам, в этом году в ФРГ отправятся 800 узбекистанских медсестёр, где будут получать зарплату минимум в 2200 евро.