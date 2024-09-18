По меньшей мере девять человек погибли и около 3000 получили ранения, когда у членов ливанской вооружённой группировки «Хезболла» одновременно взорвались пейджеры. По данным Reuters, первые взрывы прозвучали 17 сентября примерно в 15:30 по местному времени и продолжались в течение часа в разных регионах Ливана, в том числе на юге страны и в столице — Бейруте.

Агентство со ссылкой на источники в службе безопасности и анализ видеозаписей с мест происшествия отмечает, что некоторые пейджеры сдетонировали после того, как издали звуковой сигнал, из-за чего владельцы устройств брали их в руки или подносили к лицу, чтобы проверить экран.

Анализ Reuters показал, что взрывы были относительно сдержанными, ранив владельца устройства или находившегося ближе всего к нему. На записях с больниц видно людей с ранениями лица, рук и бедра.

Высокопоставленный источник Reuters в ливанских силах безопасности и ещё один источник утверждают, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5000 пейджеров, заказанных «Хезболлой» за несколько месяцев до взрывов. Один из собеседников агентства рассказал, что группировка заказала пейджеры от тайваньской компании Gold Apollo, а устройства завезли в Ливан в начале года. Сама компания в своём заявлении заявила, что не производила эти устройства и они были изготовлены фирмой в Европе, которая имела право использовать бренд тайваньского производителя.

Источники агентства в дипломатических кругах и органах безопасности предположили, что взрывы могли быть вызваны детонацией батарей устройств, возможно, из-за перегрева.

Reuters отмечает, что члены «Хезболлы» отказались от мобильных телефонов и перешли на пейджеры, чтобы Израиль не мог отслеживать их местонахождение. Взорвавшиеся устройства были последней моделью, привезённой группировкой за последние месяцы, рассказали источники агентства.

«Хезболла» официально возложила ответственность за произошедшее на Израиль, пообещав «справедливый ответ». Неназванный представитель группировки сказал Reuters, что речь идёт о «крупнейшем провале служб безопасности» организации за почти год конфликта группировки с Израилем.

Израиль пока не комментировал сообщения о детонации пейджеров.

Издание Axios со ссылкой на источник пишет, что операцию одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, членов его кабинета министров и глав спецслужб.

Израильский источник, осведомлённый об операции, рассказал изданию, что спецслужбы Израиля планировали использовать заминированные пейджеры в качестве первого удара в полномасштабной войне против «Хезболлы», чтобы парализовать группировку. Однако в последние дни у израильской разведки появились опасения, что их операцию раскроют, поэтому было решено взорвать пейджеры сейчас.