Сборная Узбекистана стартовала на домашнем чемпионате мира по футзалу с ничьи и поражения.

В первом матче группового этапа национальная команда сыграла вничью с Нидерландами, трижды уступая в счёте (3:3). Видео встречи.

Во второй игре Узбекистан уступил Парагваю со счётом 1:4. Голы забили Хорхе Эспиноса (15:49), Арнальдо Баэс (16:03), Франциско Мартинес (23:10) и Хавьер Салас (25:19). За Узбекистан на 35-й минуте отличился Хусниддин Нишонов.

Отметим, что обе команды пробили по воротам по 48 раз и по 14 раз попали в створ (статистика).

Узбекистан выступает в группе «А». В следующем туре команда сыграет со сборной Коста-Рики, которая ранее сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и уступила Парагваю (2:5). Матч состоится 20 сентября в 20:00 на стадионе Humo Arena в Ташкенте.

Видео

Фото

Слева направо: президент Ассоциации футбола и глава СГБ Абдусалом Азизов, министр спорта Адхам Икрамов, советник президента по особым поручениям Сардор Умурзаков.

О турнире

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

В плей-офф турнира выходят 12 команд, занявшие первые и вторые места в шести группах, а также ещё четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

На прошлом ЧМ 2021 года Узбекистан проиграл Ирану в 1/8 финала.