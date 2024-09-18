Политика

Депутаты Узбекистана приняли закон о сельхозкооперативе, в который могут объединяться и вести совместную деятельность фермеры. В документ пытались включить обязательное членство кооперативов в ассоциации, но спикер Закпалаты выступил против: «Вы создаёте готовое министерство над ними».

Общество

Четыре человека погибли в результате новой аварии на месторождении газа «25 лет Независимости» в Байсунском районе Сурхандарьи. Информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. По его словам, глава государства получает информацию о ситуации в реальном времени. Известно об 11 пострадавших, в среду в больнице оставался один человек.

Для граждан Узбекистана планируется упростить получение рабочих виз в Германию, сообщили в Минзанятости. Кроме того, в Ташкенте откроется Медицинская академия Германии для подготовки медсестёр, а при участии Deutsche Bahn наладят обучение транспортных работников.

148 сотрудников «Микрокредитбанка», «Банка развития бизнеса» и «Туронбанка» были зарегистрированы как учредители 155 компаний. Им были выданы предупреждения. Однако юрист Саидали Мухторалиев считает, что закон о госслужбе не распространяется на работников коммерческих банков.

Спорт

В Будапеште прошли первые шесть туров всемирной шахматной олимпиады. Мужская сборная Узбекистана добывает победы на морально-волевых, в то время как молодая женская обживается среди лучших шахматисток мира. Обозреватель «Газеты.uz» Георгий Шванов подробно рассказывает о результатах узбекистанцев.

Узбекистан стартовал на домашнем чемпионате мира по футзалу с ничьи и поражения. В третьем туре команда сыграет с Коста-Рикой.

Мир

17 сентября по всему Ливану одновременно взорвались пейджеры, которыми пользовались члены «Хезболлы». Погибли не менее девяти человек, около 3000 получили ранения. Группировка обвинила в произошедшем Израиль.

Инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут вызвать смерть более 39 миллионов человек к 2050 году. Особенно уязвимыми к супербактериям будут пожилые люди.

В Ливане начали взрываться портативные рации, используемые «Хезболлой». По меньшей мере девять человек погибли и более 300 получили ранения. Накануне в стране одновременно взорвались пейджеры членов группировки.

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